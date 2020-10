OPPRØRT: Eirik Bakke var ikke fornøyd etter kampen mot Raufoss. Her er han i aksjon mot Tromsø på Alfheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Eirik Bakke raste etter at Raufoss feiret med Sogndal-sang: − Håper de rykker til helvete ned

(Raufoss – Sogndal 2–1) Opprykksjagende Sogndal gikk på en smell gikk på en smell på Nammo stadion, hvor hjemmelaget feiret med å spille klubbsangen «Stao no pao» i garderoben etter kampen.

Det fikk Eirik Bakke til å reagere kraftig.

– De viser ingen respekt når de spiller «Stao no pao» i garderoben etter kampen. Lavmål, skriver han i en SMS til Sogn Avis, som sitter på en video av en krass ordveksling mellom Raufoss-trener Christian Johnsen og Sogndal-trener Eirik Bakke.

Gjestenes trener var ikke blid på vei hjem fra Vestre Toten.

– Assistenten din står og skriker «fuck off» til meg. Hadde jeg gjort det til han ... Det handler om å ha respekt, tordnet Eirik Bakke, som etter å ha fått svar fra Raufoss-leiren, fulgte opp med å si:

– Jeg håper de rykker til helvete ned.

Eirik Bakke sier overfor VG at han ikke ønsker å kommentere saken noen ytterligere.

– Har sagt mitt om den saken. Tapte 2–1. Dårlig dag på jobben både for oss og dommeren. Neste kamp, skriver Bakke i en tekstmelding.

Se målene fra kampen her:

– Vi hørte «Stao no pao» fra Raufoss sin garderobe. Da smeller det litt, sier Sogndal-kaptein Sivert Mannsverk til Sogn Avis.

Raufoss-kaptein Ole Kristian Lauvli bekrefter at sangen ble spilt i garderoben.

– Jeg skjønner at det kan oppfattes provoserende. Vi har hatt en liten greie med det. Da vi rykket opp i 2018 så hørte vi på Fredrikstad-sangen. I fjor kjørte vi «Stao no pao»-sangen på bussen, så vi kunne nok ventet noen minutter denne gangen også, sier Lauvli til VG.

– Men det skal de ha: Det er en veldig bra sang. Den er fengende, sier han.

– Hva synes du om at Bakke «håper dere rykker til helvete ned»?

– Det får han stå for. De har sikkert frustrasjon etter tapet. Det er moro med litt trøkk etter kampen, så det går fint, vi legger ikke så mye i det.

Resultater OBOS-ligaen søndag Grorud – HamKam 1–2 Kongsvinger – Jerv 1–1 Raufoss – Sogndal 2–1 Sandnes Ulf – Åsane 1–1 Tromsø – KFUM Oslo 1–1 Øygarden – Strømmen 1–4 Vis mer

VG har ikke lyktes å få et svar fra Raufoss’ trener eller daglig leder i klubben, Bent Dalby, men overfor Oppland Arbeiderblad kaller han Bakkes oppførsel «uprofesjonell».

– Jeg var der tilfeldigvis, og synes det var veldig uprofesjonelt av Sogndals trener. Jeg mener det ikke er sånn det skal være. Hvis han skulle være sint så burde det kommet ut i garderoben eller i bussen hjem.

– Hvis ting skal tas opp bør det gjøres på en real måte. I stedet for når man skal si ha det til kollegaen sin og på offentlig scene. Jeg tror heller ikke han har grunn til å være så opprørt. Den eneste som fikk gult kort for sin oppførsel på benken var Sogndals trener, sier Bent Dalby.

GULT KORT: Eirik Bakke fikk også gult kort i kampen mot Tromsø på Alfheim. Foto: Christian Blom

Raufoss tok ledelsen 2–0 etter et selvmål av Andreas Hoven og en scoring av Filip Brattbakk, som er sønnen til Harald Martin Brattbakk.

Sivert Mannsverk reduserte ti minutter før slutt, men da var det for sent. Tidligere hadde både Kristoffer Hoven og Tomas Kristoffersen fått annullert mål for offside, noe Eirik Bakke reagerte på. Han pådro seg også et gult kort etter sistnevnte.

– Jeg forstår det ikke, men det er sånn det er. Når dommere er så arrogante at du ikke kan ha en tone med de ... De må tåle at vi reagerer litt, og jeg hadde god kontakt med fjerdedommer. Men kanskje er det fordi jeg er den jeg er? Han sa det var femte gangen jeg klaget, det er det dummeste jeg hørte. Kanskje hvis han hadde begynt å dømme ordentlig. Alt gikk deres vei, og vi fikk to annullerte mål. De må tåle at vi reagerer litt, sier Bakke ifølge Sogn Avis.

Raufoss’ seier betyr imidlertid at det er lite sannsynlig at Eirik Bakke «får det som han vil». Det er ti poeng fra Raufoss på 8. plass og ned til Øygarden på nedrykksplass.

