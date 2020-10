BETENKT: Ole Gunnar Solskjær har fått hodebry etter å ha blitt ydmyket av Tottenham. Under ham sitter assistentene Phil McKenna og Michael Carrick. Foto: Carl Recine / Pool Reuters

Ole Gunnar Solskjær får tøff kritikk etter fadesen på Old Trafford

Kun 1–6-tapet mot Manchester City i 2011 kan måle seg med ydmykelsen Ole Gunnar Solskjær (47) & co opplevde mot Tottenham. Nå peker flere på manageren.

– Dette ser ikke bra ut for manageren og hans taktikk og coaching, skriver ESPN-skribenten Mark Ogden på Twitter.

Dette var bare andre gangen siden 1930 at Manchester United slipper inn seks mål på Old Trafford.

Førsteomgangen var et mareritt for Ole Gunnar Solskjær, som fikk Anthony Martial og lå under 1–4 til pause.

Da byttet han inn Fred og McTominay, men likevel økte Tottenham og vant 6–1 i Manchester. Det vekker reaksjoner.

– Solskjærs taktikk med skadebegrensing har ikke fungert, skriver fotballskribenten Henry Winter på Twitter.

– Dette tapet kan ikke avfeies som et uhell. Manchester United kunne ha sluppet inn seks mål mot Brighton i forrige uke. Det har vært gjentatte tvil om managers egnethet i 18 måneder, og i hierarkiet er de inkompetente når det gjelder fotball, skriver Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst.

– De har vært forferdelige defensivt i hver eneste ligakamp, noe som også peker mot manageren Ole Gunnar Solskjær og hans støtteapparat, skriver BBC-skribenten Phil McNulty.

– Forrige gang Tottenham vant på Old Trafford i 2018 endte Manchester United-manageren opp med å kreve «respekt, respekt». Så var Mourinho borte før desember. Hvor lang tid har Solskjær? spør AP-korrespondenten Rob Harris.

Patrice Evra var ikke fornøyd med å sitte i Sky Sports’ studio og se gamleklubben bli ydmyket.

– Hva skjer i klubben min? Jeg promoterer ikke vold, men mange trenger å få seg et solid klaps akkurat nå, sier Uniteds tidligere venstreback.

COACHING: Ole Gunnar Solskjær hadde mer å ta tak i enn Tottenham-manager José Mourinho. Foto: Carl Recine / POOL / REUTERS POOL

Selv basketballstjernen Nikola Vucevic kaster seg på kritikken mot Manchester United-ledelsen.

– Jeg er ikke engang fan, men det er trist å se hva inkompetente folk har gjort med en klubb som Manchester United, skriver Orlando Magic-spilleren på Twitter.

– Manageren betaler alltid prisen til slutt, men kjære vene... Det er ikke det eneste problem i denne klubben, skriver Jan-Åge Fjørtoft.

TV-personligheten Piers Morgan har også fått med seg braktapet.

– Solskjær kan vel ikke overleve dette? spør han retorisk.

Og reaksjonene stopper ikke der.

– Jeg forstår at overgangspolitikken er et kaos og at det tilsynelatende ikke er noen visjon, strategi eller plan i Manchester United, men disse spillerne er ikke i nærheten av nivået de hadde forrige sesong og det må være deres og Solskjær sitt ansvar? spør BT Sports Darren Fletcher, som ikke er samme mann som spilte for Manchester United.

– Man kan se på Kane og Son, det røde kortet, Pogba, Uniteds rekruttering og en haug av andre faktorer. Men til syvende og sist handler det om en manager som viser at han fortsatt er relevant mot en manager som aldri har vært det, skriver Jack Pitt-Brooke, som dekker Tottenham for The Athletic.

KAOS: Anthony Martial fikk det røde kortet av Anthony Taylor. Foto: OLI SCARFF / AFP

Samtidig er det de som mener at det er for mye fokus på Manchester United, og for lite på Tottenham.

– Har noen tenkt på at Tottenham spilte bra i første omgang eller skal vi bare snakke om United? spør tidligere Spurs-spiller Jermaine Jenas.

– Kjedelige Tottenham som ikke scorer mål under Mourinho..., skriver Kjetil Rekdal syrlig.

Publisert: 04.10.20 kl. 19:44 Oppdatert: 04.10.20 kl. 19:55

