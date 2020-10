Haaland-hat trick og Ødegaard-show mot Romania: - Endelig tok han til vettet

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Romania 4–0) Det er kombinasjonen alle norske fotballfans har drømt om: Martin Ødegaard (21) som servitør og Erling Braut Haaland (20) som avslutter. Stjernene bød til og med på en ønskereprise før spissen fullbyrdet sitt første hat trick på landslaget.

– Jeg må hylle han her, sa Haaland og klappet Ødegaard på hodet under intervjuet vist på TV 2 rett etter kampen.

– Endelig tok han til vettet og spilte meg, sa hat trick-helten med et smil.

– Litt surt at vi gjør det så bra i dag, og ikke på torsdag, innrømmet Ødegaard.

Kjempenedtur mot Serbia la en demper på stemningen inn mot søndagens Nations League-oppgjør, men det tok bare 13 minutter før de to berømte lysluggene kom med en påminnelse om at fremtiden kanskje ikke er så mørk likevel.

«Den linken skal bli grønn», lovte Haaland om Ødegaard-samarbeidet nylig, og for første gang skapte Real Madrid- og Borussia Dortmund-stjernen et landslagsmål sammen. Ødegaard førte ballen, stoppet litt opp og ventet på lagkameratens løp, før han la en perfekt pasning i bakrom som Haaland tok med seg og plasserte bak den rumenske keeperen.

– Det er luksus. Når jeg får ball er det bare å få den inn bak. Han starter perfekt og går nesten aldri i offside, det er bare å lempe den bak, forklarte servitør Ødegaard på spørsmål om verdien av å ha Haaland foran seg.

Etter en drøy time gjorde de det igjen: Ødegaard tok ned ballen på brystet alene i 16-meteren og kunne fint forsøkt seg på mål selv, men trillet isteden ballen til Dortmund-spissen som applauderte kompisen etter å ha satt inn sitt andre for kvelden.

20-åringen viste også at han klarer seg helt fint på egenhånd: Etter å ha mottatt ballen fra Alexander Sørloth banket han inn sitt tredje for kvelden med et drøyt kvarter igjen å spille.

– Han gjør det utrolig bra. I dag får han den støtten han skal ha. Han er fantastisk bra, sa Lars Lagerbäck.

Drammenseren, som i klubbhverdagen holder vennskapet med Haaland ved like gjennom Snapchat, viste også hvilke individuelle ferdigheter som bor i ham: Før halvtimen var spilt hadde han levert frekke vendinger og bydd på signaturfinten til klubbtrener Zinédine Zidane – til stor begeistring fra de 200 tilskuerne på Ullevaal stadion.

– Det er festfotball, utropte VGTV-profil Bernt Hulsker i studio etter en sterk norsk åpning på kampen der også en nykomponert venstreside bidro med sterke prestasjoner.

fullskjerm neste HAT TRICK: Norge rundspilte Romania og vant kampen 4–0. Erling Braut Haaland scoret tre.

Birger Meling og Mohamed Elyounoussi erstattet utskjelte Haitam Aleesami og Stefan Johansen i startelleveren og la inn hver sin sterke søknad om forlenget tillit. Særlig den ferske Frankrike-proffen leverte varene; med utrettelig energi og høy teknisk kvalitet totaldominerte Meling flanken sin.

Han fikk uttelling i form av en målgivende pasning i det 39. minutt da han fikk fosse uforstyrret frem langs siden og serverte Alexander Sørloth på bakerste stolpe. Trønderen trillet ballen i det åpne målet og økte den norske ledelsen til 2–0. «Fantastisk», utropte Vidar Riseth om Meling-assisten.

Spår rekord

Brått var det trauste vokabularet som har preget landslagsuken, byttet ut med lovord og positivitet, men det hører med til historien at de gulkledde gjestene var langt unna Serbias nivå. Romania var skjøre defensivt og skapte ingen farligheter for Rune Almenning Jarstein i det norske målet i første omgang.

Og etter pause ble den norske dominansen bare større. Haaland fikk flere store muligheter til å score sitt andre, blant annet etter en hælflikk som snek seg like utenfor stolpen, og lyktes til slutt etter Ødegaards gavmilde forarbeid.

Før han ble byttet ut for Joshua King rakk Haaland både å misbruke enda en sjanse og å banke inn sitt tredje for kvelden. Fasiten hans på landslaget så langt står i stil med kométkarrieren for øvrig: Seks mål på like mange kamper.

Jørgen Juve er mestscorende norske landslagsspiller gjennom historien med 33 mål. Den rekorden vil Haaland ha.

– Den står ikke mange år den rekorden der, sa Martin Ødegaard til TV 2.

En annen som håper en lignende utvikling de neste årene, er Jens Petter Hauge. Milan-spilleren kom inn i det 83. minutt og ble den 13. landslagsdebutanten under Lagerbäck, men den tidligere Bodø/Glimt-juvelen rakk ikke å gjøre seg bemerket.

