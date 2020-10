SJEFEN: Virgil van Dijk styrer Liverpool-forsvaret. Foto: MICHAEL REGAN / X01348

Van Dijk: − Alle vil se deg feile når du har nådd toppen

Virgil van Dijk (29) innrømmer at det kan bli «utfordrende tider» for Liverpool etter sjokktapet 2–7 for Aston Villa.

Nå nettopp

Liverpool-stjernen mener at ligatittelen har gjort dem til en skyteskive for motstanderne.

Det kommer frem i Eddie Hearns podkast «No Passion No Point» på BBC Sounds.

Nederlenderen innrømmer også at han savner sterkt atmosfæren på Anfield under corona-nedstengningen.

– Jeg tenker at det å bli værende på toppen, er det aller tøffeste, sier van Dijk i programmet.

– Alle vil se deg feile når du har nådd toppen, legger han til.

– Selv vil jeg gi alt jeg har fram til jeg legger opp, og da har jeg ingenting å angre etterpå.

Van Dijk og hans lagkamerater kunne feire et forsinket ligamesterskap på grunn av corona-pausen. Men den nye sesongen har ikke gått like bra, og de fikk den verst tenkelige inngangen til landskamppausen med stortapet for Aston Villa. Og nå venter ligalederen - og bykollega - Everton lørdag.

– Det er utfordrende tider som ligger foran oss. Vi er mestere, noe som tok en stund. Vi bør nyte øyeblikket og «go for it».

Virgil van Dijk snakker også om mangelen av supportere på arenaene, både på Anfield og på bortebanene.

– Jeg synes det er vanskelig. Fansen kan spille en stor del i vanskelige deler av kampen - men også når det går bra. Vi trenger supporterne. Forhåpentligvis vil det endre seg så snart som mulig.

– Det gjelder også på bortebane. Når hjemmefansen reiser seg mot deg, så liker jeg det også.

Virgil van Dijk håper at hans vei til toppen kan være et eksempel for andre:

– Det er så mange veier til toppen. Da jeg var 16–17 år, slet jeg. Jeg ble ikke tilbudt ny kontrakt. Jeg måtte flytte alene i Nederland. Jeg ble voksen der. Jeg tok det steg for steg. Neste steg var å dra til Skottland. Jeg trivdes veldig godt der. Men drømmen var å spille i Premier League, og så ga Ronald Koeman meg sjansen i Southampton.

– Jeg mener at Premier League er verdens beste liga.

Intervjueren Eddie Hearn kommer også inn på «Black Lives Matter»-sommeren.

– Det er utrolig at det fremdeles er rasisme her i landet, sier van Dijk.

– Kjærlighet er det viktigste. Ingen er født med rasisme. Det er noe som andre lærer deg. Derfor må vi ta opp dette i utdanningen, i skolene, og snakke om det, sier Virgil van Dijk og sier at rasisme kan «ødelegge folk».

VG-tips: Uavgjort

Everton-manager Carlo Ancelotti har tatt hjemmelaget til nye høyder med endring av formasjon, mer kamp om plassene på laget og med sommerens spillerinnkjøp som har slått til.

Det er bare tre måneder siden Liverpool fortjent løftet Premier League-trofeet på et tomt Anfield. Men etter noen hit og dit-prestasjoner, et ydmykende 2–7-bortetap for Aston Villa og med suverene Alisson Becker (k) skadet er det innenfor å stille spørsmål ved hvor gode Liverpool er akkurat nå.

Vi forventer at Everton vil prøve å gjøre det i «lunsjkampen» på lørdag. Og at Liverpool er klare for å rette på inntrykket fra Villa-matchen.

Gjestene har ikke tapt et Merseyside-derby siden 2010, eller på 22 kamper. Men Everton har klart uavgjort i syv av åtte siste tilsvarende kamper.

Uavgjortoddsen er 3,85, spillestopp er lørdag kl. 13.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 15.10.20 kl. 16:08

