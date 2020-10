Zlatan Ibrahimovic (39) avgjorde dramatisk Milano-derby

(Inter - Milan 1–2) Zlatan Ibrahimovic (39) viste ingen tegn til å ha fått senskader etter covid-19-smitten.

Først rykket han fra Aleksandar Kolarov og dro seg inn i feltet, før han ble høvlet ned av serberen.

Straffesparket tok han selv, Samir Handanovic reddet mesterlig, men det hjalp lite da svensken var først på returen og styrte ballen inn.

Det var som han skrudde tiden tilbake til 2012, da han scoret i samme kamp - og skjelte ut Inter-målvakt Julio Cesar.

DEN GANG DA: Zlatan Ibrahimovic gir en verbal overhøvling til herr Julio Cesar etter å ha scoret den 6. mai 2012. Foto: OLIVIER MORIN / AFP

Mønsterangrep

Like etter rullet Milan opp et mønsterangrep, det svinget virkelig for fotball-sultanene i rødt og svart, og Rafael Leaos innlegg ble slått perfekt mellom forsvar og målvakt.

På bakre stolpe var selvfølgelig Zlatan Ibrahimovic, som like selvfølgelig styrte ballen inn i det åpne målet. Hans åttende mål i det tradisjonsrike «Derby della Madonnina», kampen om motebyen og domkirkeplassen.

Det var svenskens første kamp siden han ble smittet av coronaviruset i forkant av oppgjøret mot Bodø/Glimt.

TOMÅLSHELT: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Han var ikke den eneste spissen som ville melde seg på. Romelu Lukaku erobret Milano og derbyet forrige sesong, og utnyttet en svak innvolvering fra Gianluigi Donnarumma til å styre inn reduseringen.

Ingen Hauge

Det var en kamp med tøffe dueller, voldsomme taklinger og høyt tenningsnivå, selv om det kun var 1000 tilskuere på mektige Giuseppe Meazza.

Danske Simon Kjær fikk sin landskamp nummer hundre i uken som var, og spilte sin kanskje beste kamp i Milan-trøya. To ganger reddet han på strek, og utallige ganger stoppet han farlige angrep.

Inter tok mer og mer over i andre omgang, og trodde de skulle få sjansen til å utligne da Donnarumma felte Lukaku og lagde straffespark.

Men videodommerne så gjennom situasjonen og fant ut at belgieren var i offside i forkant av hendelsen - selv om ballen unektelig kom fra herr Kjær.

Lukaku fikk to enorme muligheter på overtid, men misbrukte begge: Først skjøt han utenfor, før han hælsparket ballen i brystet på Donnarumma.

Unge Jens Petter Hauge, som fylte 21 år i uken som var, fikk ikke spilletid i sitt første Milano-derby etter overgangen.

Men han fikk se at hans nye klubb vant sin fjerde kamp av fire mulige og tok over tabelltoppen alene.

Publisert: 17.10.20 kl. 19:57 Oppdatert: 17.10.20 kl. 20:12