I NORGE: Ljubiša Tumbaković stilte til pressekonferanse på Ullevaal Stadion onsdag kveld. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Serbia-sjefen: – Gud kommer til å hjelpe oss mot Haaland

ULLEVAAL (VG) Serbias landslagssjef Ljubiša Tumbaković (68) håper på hjelp fra oven i duellen mot Erling Braut Haaland (20).

Oppdatert nå nettopp

Tidligere denne uken uttalte den serbiske fotballprofilen Dragoslav Stepanović ifølge NTB at «bare Gud kan redde oss unna Haaland».

På spørsmål fra VG om han er enig i uttalelsen, svarer Tumbaković:

– Jeg tror på Gud, og Gud kommer til å hjelpe oss mot Haaland.

Sammen med sin høyreiste midtstopper Nikola Milenković stilte han onsdag kveld til pressekonferanse på Ullevaal Stadion i forkant av torsdagens EM-playoffkamp mot Norge, der vinneren møter Skottland eller Israel til kamp om EM-plass.

les også Norge kan få historisk utfordring – Lagerbäck endrer gammel plan

Det var ikke anledningen for de mest dyptpløyende analysene, ettersom dialogen med de norske journalistene foregikk via en tolk, men Serbia-sjefen kunne røpe at han forventer en jevn kamp mot Norge:

– Det er en veldig åpen kamp. Vi har kommet like langt begge to. Norge har en liten fordel ved at de spiller på hjemmebane og kjenner banen godt.

Han smilte godt da han fikk spørsmål om hvem han ville valgt av sin egen spiss Aleksandar Mitrović og Haaland.

– Selvfølgelig Mitrović. Men jeg ville vært veldig fornøyd med å ha begge to på topp, svarer han.

Fiorentina-stopperen Milenković får bryne seg på både Haaland og Alexander Sørloth torsdag, men ønsket ikke å gå inn på hvordan han har tenkt til å stoppe de norske spissene.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å passe på de gode enkeltspillerne Norge har. Vi kjenner også feilene deres som vi vil forsøke å utnytte, sier han.

Milenković må klare seg uten stoppermakker Nikola Maksimović mot Norge. Den serbiske nøkkelspilleren fikk ikke tillatelse av Napoli til å reise til Oslo fordi klubben har coronasmitte i stallen.

Publisert: 07.10.20 kl. 18:20 Oppdatert: 07.10.20 kl. 18:41