Vi har sett nok. Italia kan vinne.

Av Trond Johannessen

EKSTASE: Ingen kan juble som italienerne – og de var gladere enn noen gang etter sin femte seier i EM. Foto: ANDREAS GEBERT / X06742

(Belgia – Italia 1–2) Roberto Mancini står i ringen av vilt jublende italienske spillere og viser frem to fingre.

Det ser ut som han gir beskjed om at «det er to kamper igjen», før jubelen slippes løs igjen.

Italia er to kamper unna å bli europamester for første gang siden 1968. Dette betyr så mye for dette landet, og for noen følelser det er som utspiller seg i München.

Mange har tvilt litt. Hvor gode er egentlig Italia? Ikke etter denne kvelden. Vi har sett nok nå. Roberto Mancinis sammensveisede gjeng kan vinne EM.

Italia har ikke tapt siden september 2018. Men den eneste gangen de hadde møtt en «topp-10»-ranket motstander var 0-0-kampen mot Portugal samme høsten.

De var ikke blitt skikkelig testet. Det er de nå. Nummer én på FIFA-rankingen er senket etter en fantastisk kvartfinale mot Belgia, Italias klart største skalp under Roberto Mancini.

De har alltid hatt et litt rufsete rykte, men dette er et Italia det er umulig ikke å bli veldig glad i. Mancinis Italia elsker å angripe, så sent som rett før EM forklarte sjefen at han ville utfordre historien, den som viser at Italia har vunnet sine titler gjennom forsvare seg mer enn de angriper.

Det ser lovende ut. Italia slår de fleste, Italia scorer mange mål og de har sitt fotballgale folk i ryggen igjen. Slik var det ikke høsten 2017, etter de skandaløse VM-playoffkampene mot Sverige, som endte med lett landesorg da det første VM-sluttspillet på 60 år glapp. Selvsagt fikk Gian Piero Ventura sparken som sjef.

Tidligere Milan-stopper Alessandro Costacurta hadde fått i oppgave å finne ny trener og gransket fadeseoppgjørene mot Sverige på nytt. «Angriperne våre var på egen banehalvdel hele kampen. Jeg vil ha et lag som angriper motstanderen på deres halvdel», sa Costacurta.

«Du har kommet til rett mann», svarte Roberto Mancini.

Han har holdt ord. Snaut tre år senere er det ikke bare italienerne selv som elsker Gli Azzuri. Nå sjarmeres hele Europa av energien, gløden og gleden.

Som Leonardo Spinazzola, EMs mest offensive back, han bare maler på fremover, selv da Belgia jaget 2-2-utligningen kom Spinazzola til en avslutning som om han var en spiss. Det er stort tap at hans EM er over.

Som Federico Chiesa, som har kjempet seg inn i laget, scoret et praktmål mot Østerrike, og gyver på med et konstant trykk mot mål.

Som Inters superstjerne Nicolò Barella, drivende fra boks til boks, som han har gjort hele sesongen, og da Jan Vertonghen dummet seg ut med, var Barella der også: Vendte bort den aldrende Thomas Vermaelen og prikket ledermålet.

Som Lorenzo Insigne, 163 centimeter høy, men en gigant på venstrekanten. Han søker alltid, alltid lengste hjørne med skuddene, Thibaut Courtois visste selvsagt det da Insigne hadde danset forbi Youri Tielemans, men det hjalp ikke – skuddet var for bra plassert.

Jorginho kontrollerer og slår aldri feilpasninger, Marco Verratti river og sliter og bak dem bestemmer fortsatt de gamle kompisene Leonardo Bonucci og Giorgio Chiellini. Til sammen er de 70 år, til sammen har de 217 landskamper og fortsatt feirer de en klarerende takling som om det er en scoring.

22 år gamle Gianluigi Donnarumma, verdens yngste keeperveteran, har stått i Milan-målet siden han var 16 (nå skal han videre), og Buffon-erstatteren slipper nesten ikke inn mål, to baklengs på sine 13 siste landskamper.

VIL SEG IKKE: For fjerde mesterskap på rad stoppet det i et av de siste hindrene for Romelu Lukaku og Belgia. Foto: Stuart Franklin / POOL / GETTY POOL

Men det var små marginer denne gangen, for da Belgia jaktet mål i 2. omgang så vi hvor lite italiensk denne versjonen er. En tidligere Italia-utgave hadde rygget og låst igjen på 1–2, denne gjengen fortsatte fremover, selv om de falt tilbake da kreftene tok slutt.

Da åpnet det seg også bakover. Belgia hadde et par enorme muligheter, men Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku og Jérémy Doku hadde ikke hellet med seg. Belgia var ikke dårlige, men ikke gode nok.

Ikke engang belgierne selv brydde seg om laget rundt 2010, men så kom den gylne generasjonen for fullt. Halvparten av spillerne var på banen da det ble 0–1 mot Argentina i VM-kvartfinalen i 2014. I 2016 ble det tap for Wales i EM-kvartfinalen, i 2018 for Frankrike i VM-semifinalen.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Heller ikke denne gangen skulle det lykkes. Nå begynner de å bli gamle, for eksempel Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld i forsvaret – det kreves snart et generasjonsskifte. 19 år gamle Doku viste hvor viktig det er med nytt blod, han skaffet (det billige) straffesparket som Lukaku utnyttet rett før pause, han var han en plage for for Di Lorenzo på høyrebacken.

Men Italia ble ikke plaget nok. Italia holdt unna og skal møte Spania i semifinalen og Italia kommer til å angripe igjen.