SCORET: Torgil Gjertsen satte inn 2–1-scoringen i kampen mot Brann. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Nytt Brann-tap i femmålsthriller

(Kristiansund-Brann 3–2) Med Vieux Sané fra start og Mathias Rasmussen i ny rolle så Brann tidvis meget gode ut mot Kristiansund, men nok en gang gikk rødtrøyene tomhendt av banen.

Andreas Hellenes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Et Brann i dårlig form på en bortearena hvor bergensklubben kun har plukket ett poeng i Eliteserien siden 2016, nysignering Vieux Sané med første start og Mathias Rasmussen i ny rolle som spiss.

Spørsmålstegnene var flere, men likevel sprudlet bergenslaget før hvilen i Kristiansund.

Allerede etter 10 minutter skjærte Robert Taylor inn fra venstre og vektet ballen perfekt på pannebrasken til Petter Strand som stod mutters alene på bakerste stolpe. Midtbanespilleren headet ballen smart inn foran KBK-kassa hvor Mathias Rasmussen pirket inn åpningsmålet.

HENGENDE SPISS: Rasmussen tok vare på tilliten fra Kåre Ingebrigtsen når han puttet sin første scoring for sesongen mot KBK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Selv om rødtrøyene ledet til pause, kom trener Kåre Ingebrigtsen med følgende spådom i pauseintervjuet på Discovery+:

– Vi må slåss for de poengene her. Jeg tror vi trenger flere mål for å vinne denne kampen.

Og spåmannen tok ikke feil.

Først markerte Agon Mucolli sin første eliteseriestart med scoring, og bare tre minutter senere satte Torgil Gjertsen inn 2–1 fra kloss hold.

På tre minutt rotet Brann bort 0–1 til 2–1.

2–1: Gjertsen jubler etter å ha sendt KBK i ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men tross noen tunge minutter med to kjappe baklengsmål, skulle Brann slå tilbake.

På lekkert vis spilte Taylor fri nåværende Brann-spiller Daouda Bamba som kontrollert plasserte inn utligningen mot sin gamleklubb Kristiansund.

Men selv med nytt liv i 2–2-scoringen skulle det ikke ta lang tid før det ble flere mål til Kristiansund.

ISKALD: Bamba beholdt roen og satte inn 2–2 mot gamleklubben. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Et kvarter før fulltid svingte Gjertsen en corner inn på første stolpe der Andreas Hopmark steg til værs og stanget inn 3–2 bak en feilplassert Brann-målvakt, Eirik Holmen Johansen.

Flere scoringer ble det ikke, og dermed forblir Brann på jumboplass i Eliteserien.

Neste test for Kristiansund er Rosenborg på Lerkendal kommende lørdag. Samme dag tar Brann imot Tromsø hjemme i Bergen.