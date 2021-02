Bayern rystet etter VM-triumfen

(Bayern München-Arminia Bielefeld 3–3) Giganten Bayern München kom seg brått ned på jorda fire dager etter seieren i klubb-VM i Qatar – men slapp unna total ydmykelse i Bundesliga-returen mot nedrykkstruede Arminia Bielefeld.

Av Jonathan Simchai Hansen

Michel Vlap kunne allerede etter ni minutter juble mens snøfnuggene drysset ned over han og banedekket. Oppgjørets første mål til gjestene var en mild overraskelse for seiersvante Bayern München.

En snau halv time senere påførte lilleputten Bundesliga-eneren en slags dobbelt smell. Amos Pieper la inn Bielefelds scoring nummer to bak Manuel Neuer. 0–2 sto seg til alt overmål til pause, da snødryss var forvandlet til «flak».

Bayern München tok seg til finalen i klubb-VM mot Tigres fra Mexico etter semifinaleseier 2–0 over Al Ahly fra Egypt. Det sørget Robert Lewandowski (32) for. Han scoret ett mål i hver omgang. Det siste i 85. spilleminutt. Denne gangen reduserte han etter tre minutter i 2. omgang.

Da trodde vel både den ene og den andre at det kun var snakk tid før utligningen ville være et faktum. Men nei da, så å si rett etter avspark økte Christian Gebauer Arminia Bielefelds ledelse.

3–1 til de svartkledde ...

Det sto seg i åtte minutter: Corentin Tolisso!

2–3 ble ikke straks til 3–3, men Alphonso Davies gjorde det.

Cordova «gjorde» 4–3 for Bielefeld med snaut 20 minutter igjen av kampen. «Målet» ble imidlertid annullert for offside, etter VAR-analyse. I henhold til elektronikkens alle herligheter var den avgjørelsen tvilsom, men det sto fortsatt 3–3 – med Bayern München i en klar føring.

Lewandowski var nær ved å stusse hjemmelaget i ledelsen for første gang. Ballen krøp utenfor venstre stolpe hos Arminia-keeper Stefan Ortega (28). Spørsmålet var deretter om hans lagkamerater skulle makte å holde Bayern München fra livet; Bayern kjempet for å unngå en flause, Bielefeld for viktig poeng i kampen om å unngå degradering.

I sluttminuttene reddet gjestenes spissveteran Fabian Klos (33) ballen fra å passere streken bak egen keeper, for to minutter senere å bli byttet ut til fordel for friskere ben enn han hadde å by på.

Dommeren la til tre minutter.

Kingsley Coman dro nesten med seg ballen inn i Bielefelds mål. Men det ble med nesten.