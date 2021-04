PRESIDENT: Florentino Pérez (høyre) sammen med Zinédine Zidane. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Pérez om Super League-bråket: − Som om vi hadde drept fotballen

Klubbpresidenten i Real Madrid sier han er lei og skuffet over hva som skjedde med Super League.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oppdateres!

Etter noen dramatiske døgn, møtte Real Madrids klubbpresident, Florentino Pérez, opp i et intervju hos El Larguero natt til torsdag.

Ifølge AS starter han intervjuet med å si at de har jobbet med Super League-prosjektet i mange år og at de muligens ikke fikk forklart det godt.

– Jeg er litt lei meg og skuffet siden vi har jobbet med dette prosjektet i tre år. Det handler om hva vi kan gjøre for den økonomiske situasjonen i spansk fotball. Ligaen kan man ikke gjøre noe med og Champions League-formatet er utdatert, gammelt og kun interessant fra kvartfinalene. Før det har det ingen stor interesse, mener Pérez.

– Jeg har aldri sett så mye aggressivitet, det var som om det var orkestrert. Det overrasket oss alle. Da vi gikk ut med nyheten, ba vi om å få snakke med presidenten i UEFA og FIFA. De har ikke svart oss. I 20 år har jeg aldri sett lignende aggressivitet. Trusler, fornærmelser - det var som om vi hadde drept fotballen, sier klubbpresidenten.

Av de tolv grunnleggerne, var seks fra England, tre fra Spania og tre fra Italia. Store lag som Bayern München og Paris Saint-Germain var blant de som sto utenfor, men Pérez hevder at de tre gjenværende plassene var for de franske og tyske lagene, i tillegg til de fem plassene som skulle være tilgjengelige for de beste lagene fra sesong til sesong.

– Prosjektet var levedyktig. De engelske lagene fikk kjenne på presset og jeg synes UEFA satte i gang et show som overrasket meg. Det var som om vi hadde sluppet en atombombe. Kanskje har vi ikke fått forklart det så bra, men de har ikke gitt oss sjansen heller. Noen ønsker at det ikke skal skje, sier Pérez.

Real Madrid-presidenten er også klar på verken Juventus eller AC Milan har forlatt Super League-prosjektet.

– Vi er alle samlet. Og Barcelona tenker på det, hevder Pérez.

les også Juventus om Super League: – Begrensede muligheter for å gjennomføre

Slik var de opprinnelige planene til Super League:

Det var søndag kveld at Super League-prosjektet først ble lansert.

– Når det er behov for endring, så er det alltid folk som går mot det. Vi er en fotballklubb og vi gjør dette for å redde fotballen, som er i et kritisk øyeblikk, sa Pérez i et intervju på TV-programmet EL Chiringuito de Jugones natt til tirsdag.

Det påfølgende døgnet endret det meste seg for Pérez og Super League. De fleste klubbene trakk seg ut og kun to døgn etter at det først ble presentert, virket hele prosjektet til å ha havarert.

Natt til onsdag sendte Super League ut en pressemelding, hvor de gjorde det klart at de nå vil revurdere prosjektet.