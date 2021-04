Dette betyr et kommersielt samarbeid.

EVERTON-SJEF: Carlo Ancelotti sammen med James Rodriguez. Foto: Peter Powell / POOL / EPA POOL

Ancelottis brannfakkel: Lønnstak i Premier League

Det finnes allerede i dag i de store amerikanske ligaene. Nå tenker Everton-manager Carlo Ancelotti (61) høyt om lønnstak også i Premier League.

Publisert: Nå nettopp

Ishockey, amerikansk fotball, basketball, fotball, baseball - alle de store ligaene i amerikansk lagidrett har en eller annen form for lønnstak - bygd opp på ulike måter.

– Premier League har den tøffeste konkurransen i verden - men den kan bli enda tøffere. Hvorfor ikke, spør Ancelotti, gjengitt av Liverpool Echo.

Debatten om Super League - og økonomien i de største fotballseriene har rast denne uken. Men Everton-sjefen har et noe annet perspektiv enn de fleste. For når han spør om hvordan ligaen kan bli jevnere, svarer han:

– Du må gjøre de svakere lagene sterkere. Det er det. Gi mer makt til de svake lagene.

les også Solskjær sterkt imot Super League: – Ikke i min natur

– Jeg vet ikke hvordan, men jeg tror det er veien å gå. De lagene som er på bunnen av tabellen eller er nummer 11, 10, 9 ... de må bli bedre for å gi bedre kamp til lagene på toppen. Hvordan? Jeg vet ikke, svarer den alltid interessante italieneren.

Ancelotti mener mener det finnes mye i verktøykassen om man ønsker å endre ting.

– En kan være lønnstak, som kan brukes for å øke konkurransen.

Og hvordan tror han de rikeste klubbene vil reagere på dette?

– Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, svarer han med et smil.

les også Stjernen ut mot nye Champions League: – Er det ingen som tenker på oss spillere?

– Lønnstak betyr mindre penger til manageren, mindre penger til spillerne. Men for å jevne ut, i hvert fall litt, så tror jeg det kan være en ide. Det kan være en løsning, men det kan også være andre løsninger.

Det er ventet supporterprotester mot Arsenal-eieren, den amerikanske milliardæren Stan Kroenke, foran kveldens kamp på Emirates. Arsenal var nemlig en av de 12 klubbene som var med på Super League-prosjektet. Ifølge Sky har Arsenal-direktør Vinai Venkatesham ringt rundt til de andre 14 Premier League-klubbene for å be om pent vær, men det skal fortsatt være sterke krefter som ønsker å straffe de seks klubbene.

les også Leicester legger press på storklubbene med ny seier

