SPILLER I SVERIGE: Guro Pettersen, her i aksjon mot Vittsjö, er nå keeper i Piteå. Foto: Pär Bäckström/TT

Spiller måtte byttes ut – var corona-smittet

Guro Pettersen (29) og Piteå IFs kamp i damallsvenskan i går endte i tap – og nå er hele klubben stengt ned etter at minst fire spillere har testet positivt på coronaviruset.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Aftonbladet skriver at selv etter at en spiller testet positivt på covid-19 i midten av forrige uke, skal klubben ha fått beskjed av smittevernmyndighetene i Norrbotten om å fortsette sine forberedelser inn mot helgens seriestart.

Det forteller klubblegen Arne Zingmark.

Guro Pettersen, som tidligere har spilt for Stabæk og Vålerenga og har vært med på en del landslagssamlinger, sto i mål for Piteå i helgen. Hun har ikke svart på VGs henvendelser.

Under kampen mot Eskilstuna, som Piteå tapte 2-0, ble ytterligere én spiller dårlig og måtte byttes ut. En corona-test viste senere at spilleren var smittet.

Etter kampen ble alle spillerne testet. Da kom det tre nye positive smittetilfeller.

– Stenger ned

– Vi samarbeider nå med smittevernmyndighetene i Norrbotten om hvordan vi skal gå videre. Men det er ingen fellestreninger nå og vi stenger ned hele virksomheten slik at vi kan følge utviklingen, sier Zingmark til Aftonbladet.

På sin hjemmeside skriver klubben at én spiller testet positivt for snaut to uker siden. Spilleren ble isolert og samtlige spillere og trenere ble testet. Ingen andre var smittet.

– Problemet med smitten er jo at den er asymptomatisk. Om du har symptomer er det enkelt, da skal du ikke være med. Vi har levd med dette i lang tid og har ikke hatt noen tilfeller på 15 måneder, sier klubblege Arne Zingmark.

Piteås motstander, Eskilstuna, skal teste alle sine spillere på tirsdag.

Det er usikkert om søndagens kamp mot Linköpings FC kan spilles.