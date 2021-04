UEFA-PRESIDENT: Aleksandr Ceferin henvendte seg tirsdag til UEFA-kongressen i sveitsiske Montreux. Der var blant annet Super League et tema. Foto: Richard Juilliart / UEFA

Norske professorer slakter UEFA-trussel: − Sopranos-metoder

UEFA er sjanseløse dersom de forsøker å utestenge klubber og spillere som deltar i milliardprosjektet Super League. Det mener to norske professorer.

Bakgrunnen er en forholdsvis ukjent dom fra EU-systemet, som VG omtalte allerede i 2017:

Da gikk to nederlandske skøyteløpere til sak om Det internasjonale skøyteforbundet (ISU), som truet med utestengelse fordi de to gullvinnerne fra Vancouver-OL deltok i et showløp i Dubai – utenfor regelverket til den tradisjonelle idretten.

Og de vant frem.

– Begrunnelsen i dommen er ganske generell: Den sier at dersom man sitter på et monopol til å arrangere konkurranser, så kan man ikke stenge andre ute, sier jusprofessor Erling J. Hjelmeng til VG.

Sammen med økonomiprofessor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole har han forfattet en kronikk som VG publiserte i dag. Der levnes UEFA få sjanser dersom de forsøker å utestenge spillere og klubber som tar del i Super League.

«UEFAs Sopranos-metoder for å stoppe den nye konkurrenten, strider med EUs konkurranseregler» heter det i kornikken, som kan leses her.

Det nye konseptet ble lansert søndag kveld, og inkluderer per nå 12 av Europas største fotballklubber. Tanken er at ligaen skal ha 20 klubber, der 15 er med på fast basis – uten å risikere nedrykk.

Konseptet skal sørge for at klubbene tjener langt mer enn i dag. Men både fans, andre klubber, UEFA, FIFA og statsledere protesterer kraftig.

KRONIKKFORFATTERE: Økonomiprofessor Øystein Foros (t.v.) og jusprofessor Erling J. Hjelmeng. Foto: NHH

Erling J. Hjelmeng er overbevist om at skøytesaken mot ISU er en del av bakteppe for det som nå skjer: Så sent som i desember fikk nemlig EU-kommisjonen støtte av underretten i EU for sitt vedtak.

– UEFA går rett i strupen og snakker om utestengelse. Men det er nettopp dette EU-kommisjonen slo ned på i skøytesaken. Her har vi å gjøre med et nytt prinsipp, som idretten er nødt til å forholde seg til: Konkurranse er ikke farlig. Man kan bevare idrettens egenart og dopingkontroller gjennom det som omtales som «saklige krav». EU-kommisjonen er opptatt av monopol: Det er ingen grunn til at det skal eksistere for at reglene for sporten etterfølges, sier jusprofessoren.

– Hva om UEFA kaster ut spillere og klubber, vel vitende om at tre år med rettssaker gjør at trusselen har hatt en effekt?

– Det er to momenter som kan hindre dem i dette: For det første enorme erstatningskrav fra spillere og klubber. For det andre: Muligheten for midlertidig forføyning. Om spillene mener at de kan vinne frem og at dette er karriereødeleggende, så vil en domstol raskt komme frem til at tiltaket ikke kan iverksettes før det foreligger dom.

– Hva tror du blir enden på denne sagaen?

– Jeg tror nok ikke at Super League blir realisert i denne formen, men jeg tror det fører til endringer i Champions League, sier Hjelmeng.

Han mener dommen fra desember også vil påvirke andre idretter, og trekker frem kvinner og skiflyging som eksempel:

– Dette kan like mye handle om idretter som ikke makter å fornye seg. Det åpner ikke bare for ytterligere kommersialisering, men også for å pushe idretter i positiv retning, sier han.

PS. I desember støttet underretten i EU ISU-dommen fra EU-kommisjonen. Denne er nå anket videre til EU-domstolen.