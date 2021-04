Dette betyr et kommersielt samarbeid.

KJØLIG: Paul Pogba røper at hans forhold med José Mourinho slo sprekker under tiden portugiseren var manager i Manchester United. Foto: John Walton / PA Wire

Pogba-kritikk av Mourinho – mener Solskjær er annerledes

Manchester United-stjernen Paul Pogba sier han ikke forstår hvorfor forholdet med ekssjefen José Mourinho ble kaldt.

Publisert: Nå nettopp

Her er våre oddstips!

– Jeg hadde en gang et flott forhold til Mourinho. Alle så det. Men den neste dagen visste du ikke hva som skjedde. Det er det rare med Mourinho, og jeg kan ikke forklare hvorfor fordi jeg vet ikke, sier Pogba i et intervju med Sky Sports.

Han forklarer at dagens Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær er annerledes enn forgjengeren Mourinho (nå Tottenham-manager). Solskjær overtok for Mourinho i desember 2018.

les også Solskjær klar for sin femte semifinale: – Det er marginer i slike kamper

Midtbanespilleren sier at Solskjær aldri ville gått mot sine egne spillere. Pogba sikter til at Mourinho kom med kritikk av Luke Shaw, og at venstrebacken har blitt løftet opp igjen av Solskjær.

– Solskjær ville kanskje ikke valgt dem, men det er ikke slik at han setter spillere på siden og at det er som at de ikke finnes mer, sier Pogba.

Franskmannen uttaler seg også om konflikten mellom Solskjær og Mourinho etter at United slo Tottenham sist helg.

United fikk en scoring annullert fordi Scott McTominay var oppe med hånden i ansiktet på Tottenham-angriper Son Heung-min noen trekk tidligere.

les også Scholes med Pogba-råd til Solskjær

Solskjær sa følgende etter kampen:

– Jeg må si: Hvis sønnen min ligger nede slik i tre minutter og han trenger ti lagkamerater for å få ham opp, så vil han ikke få noe mat.

– «Sonny» er veldig heldig som har en far som er en bedre person enn Ole. Jeg er en far og du må alltid gi mat til barna dine, uansett hva de gjør. Om du må stjele for å gi barna dine mat, så stjeler du. Jeg er veldig, veldig skuffet. Det er som vi sier i Portugal: Brød er brød og ost er ost. Jeg har allerede fortalt Ole hva jeg synes om kommentarene hans, svarte Mourinho på pressekonferansen.

Pogba sier at United fikk resultatet de ønsket, og at Mourinho var ute etter å flytte fokuset bort fra kampen og resultatet.

VGs tips: Everton - Tottenham.

* Begge disse engelske storklubbene begynner å slippe opp for muligheter til å havne blant de fire beste i årets Premier League. De plassene som gir ekstra Champions League-inntekter i det uåret som corona-tiden er og har vært.

* Slik har Everton syv poeng opp til fjerdeplassen. Tottenham er seks poeng bak. Gjestene har kun bokført tre borteseirer på 12 siste Premier League-besøk (3-4-5). Mens Everton kun har vunnet én av åtte siste hjemmekamper (1-2-5).

* Sist røk Tottenham fortjent 1-3 hjemme for Manchester United, mens Everton kun klarte 0-0 ute mot Brighton. Sistnevnte får tilbake noen spillere fra skader, men Yerry Mina (f) og Dominic Calwert-Lewin (a) er ute. Tottenham mønstrer full tropp bortsett fra backene Ben Davis og Matt Doherty.

* Mye står på spill og uavgjort er ikke verdt så mye akkurat nå. Tottenham er trolig klare for å revansjere både 0-1-hjemmetap og FA-cup-exit fra tidligere i sesongen. Borteoddsen står til 2,00, spillefristen er kl. 20.55 og TV2 Sport Premium sender kampen.