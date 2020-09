HET: Her har Kasper Junker nettopp satt inn 2–1-scoringen i hjemmeseieren mot Molde i juli, som endte 3–1 til Bodø/Glimt. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Opplysninger til VG: Bodø/Glimt har avslått bud på Kasper Junker

Det er ikke bare Jens Petter Hauge (20) som er en het mann i Bodø. Også interessen rundt Kasper Junker (26) har økt etter scoringen på San Siro.

Etter det VG erfarer er det nemlig konkret interesse for dansken fra flere klubber. Tidligere skal tyrkiske Ankaragücü og belgiske St. Truiden ha fått avslått bud på Bodø/Glimt-spissen.

– Jeg kan bekrefte at det har kommet bud på Kasper, men jeg vil ikke navngi hvilke land og klubber det er snakk om, sier Junkers agent, Christian Bysted, til VG.

Kasper Junker var i fyr og flamme før en skade satte ham ut av spill i noen kamper.

– Selvfølgelig er det hyggelig å høre at mine prestasjoner blir lagt merke til, men jeg er superglad for å spille for Bodø/Glimt, sier Junker da VG spør ham om interessen.

Med 12 mål på 14 kamper i Eliteserien er han kun slått av romkameraten Philip Zinckernagel og den snart Milano-baserte vingen Jens Petter Hauge (begge 14 mål), samt Kristiansunds Amahl Pellegrino (19 mål).

– Jeg skjønner jo at klubben gjerne vil beholde Kasper fordi han er en veldig god spiss. Han vil ikke vekk for enhver spiss, men han har ambisjoner om å teste seg i de beste ligaene i Europa, sier Bysted.

Etter det VG kjenner til skal klubber fra tyske Bundesliga og engelske Championship fått øynene opp for Junker.

– Prestasjonene i Europa har nok sikkert gjort at interessen har økt, men jeg fokuserer på at jeg presterer og har en god utvikling i dette laget, sier Glimt-spissen.

Interessen skal nemlig ha økt etter Milan-kampen, og blant andre Barnsley, Derby County og Wolfsburg skal være blant dem som har vist konkret interesse for 26-åringen.

– Han viste mot Milan at det han gjør i Eliteserien kan han gjøre også på et høyere nivå, sier Bysted.

VG har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra styreleder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, tirsdag ettermiddag.

Dagen etter nesten-bragden i Milano uttalte han følgende om interessen for Bodø/Glimt-spillerne:

– Noen av spillerne vil kanskje vokse ut og være klar for større oppgaver. Da må vi se på det. Men det er ikke sånn at jeg må skynde meg hjem til skrivebordet for å selge en spiller nå. Når det kommer store og attraktive klubber, skal vi være med på den reisen også – men hovedproduktet vårt er å utvikle spillere og skape et felles produkt sammen. Men selvfølgelig, det er interesse rundt spillerne våre, sa Thomassen.

Bodø/Glimts avstand til de andre lagene er så stor at selv ikke helseminister Bent Høie hadde krevd munnbind.

Før søndagens hjemmekamp mot Sandefjord har nordlendingene en luke på hele 18 poeng ned til Rosenborg og Odd på andreplass. Dermed trenger de kun 16 av 33 poeng for å være garantert seriegullet.

– Utgangspunktet vårt er at vi ikke er i salgsmodus akkurat nå, så endrer ting seg i fotball, men vi skal ha et bærekraftig lag til neste år også, sa Thomassen fredag.

