Arsenal-stjernene barket sammen før kamp – nysigneringene reddet dagen

(Fulham - Arsenal 0–3) Alexandre Lacazette ble historisk og de brasilianske debutantene Gabriel og Willian fikk en drømmestart på Arsenal-karrieren. Men før avspark var det ikke like god stemning i hovedstadslaget.

Oppdatert nå nettopp

Før åpningskampen i Premier League mellom Fulham og Arsenal lørdag fanget nemlig BT Sports sitt TV-kamera opp en opphetet diskusjon mellom de benkede Arsenal-spillerne Dani Ceballos (24) og Eddie Nketiah (21).

I klippet kan man se at at Ceballos går inn med strake knotter for å fange ballen i «firkant», noe Arsenals unge spiss tydeligvis likte svært dårlig. Nketiah ender til slutt med å skyte en ball unødvendig hardt i leggen til Real Madrid-utlånte Ceballos, og spanjolen svarer med å gå rett i strupen på unggutten. «Sånt som skjer», mener BT Sport-ekspert Rio Ferdinand.

– Noen ganger blir det opphetet, og man ser det der hver uke på treningsfeltet. Jeg tror ikke Mikel Arteta vil være for misfornøyd med det der, sa Ferdinand på sendingen.

Se hendelsen i videovinduet øverst.

BARKET SAMMEN: Eddie Nketiah (t.v.) og Dani Ceballos (t.h.), her etter FA-cupfinalen i august, røk i tottene på hverandre før kampen mot Fulham. Ingen av de to fikk plass i startoppstillingen til Mikel Arteta. Foto: Catherine Ivill / Pool Getty

Det er dog ikke alle som er enige med den tidligere Manchester United-spilleren.

– Dette er ikke lidenskap. Dette er to spillere som «kaster leker på hverandre» fordi de ikke fikk starte. Bruker de den aggresjonen i spillet så kanskje de starter, skriver tidligere Premier League-spiller og Sky Sports-ekspert Jamie O’Hara på Twitter.

Både Ceballos og Nketiah startet altså på benken mot Fulham, men begge fikk noen minutter mot slutten av kampen.

SESONGENS FØRSTE: Alexandre Lacazette scoret sesongens første Premier League-mål. Det gjorde han også i 2017. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Arsenal fikk seg også nesten en marerittstart på Premier League-sesongen da Gabriel valgte å slippe en ball forbi seg med Fulham-spiss Aboubakar Kamara lurende like bak allerede etter ett minutt. Bernd Leno sørget for at nykjøpet slapp med skrekken, og Alexandre Lacazette senket skuldrene til resten av Arsenal-laget litt senere.

Det har kokt godt rundt Arsenals franske spiss i overgangsspaltene denne sommeren, hvor han blant annet har blitt linket til en mulig byttehandel med Atletico Madrid.

– Hvis det er sant, så gleder det meg ikke, sa Lacazette til L’Equipe om ryktene.

Og lørdag svarte han med beina også ved å, ifølge Bleacher Report, bli den første spilleren i historien som har scoret sesongens første Premier League-mål ved to anledninger.

Fulham-keeper Marek Rodak stoppet det første skuddet fra Arsenals nysignering Willian, men klarte ikke forhindre Lacazette i å bredside inn returen.

SCORET I DEBUTEN: Gabriel Magalhães (nummer to fra venstre) jubler etter å ha stanget inn 2–0 i Arsenal-debuten. Innlegget sto landsmann Willian for, og den tidligere Chelsea-spilleren sto faktisk bak samtlige av Arsenals tre mål mot Fulham Foto: Ben Stansall / Pool AFP

Og Willian skulle få være mer i fokus i Arsenal-debuten.

Den brasilianske silkefoten fant hodet til nevnte Gabriel på et hjørnespark etter pause, og Arsenals nye midtstopper kunne slippe jubelen løs etter å ha stanget den forbi en forfjamset Rodak.

Og jammen var det ikke Willian som sto bak 3–0-scoringen også. Han sendte en plettfri crosser over til Pierre-Emerick Aubameyang, som dro seg noen meter inn i feltet før han skrudde ballen i lengste kryss.

Dermed har Arsenal gode muligheter til å toppe Premier League-tabellen etter første serierunde med 3–0 i målforskjell.

NY DRØMMEDUO? Willian hadde målgivende da Pierre-Emerick Aubameyang åpnet målkontoen for 2020/21-sesongen. Foto: BEN STANSALL / X01348

Publisert: 12.09.20 kl. 15:24 Oppdatert: 12.09.20 kl. 15:39

