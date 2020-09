STOR DAG: Alwande Benedict Roaldsøy signerer for Atalanta sammen med faren Pål og moren Xoliswa. Foto: Privat

Alwande Roaldsøy (16) fra 4. divisjon til italiensk storklubb

Champions League-kvartfinalist Atalanta har sikret seg det norske talentet Alwande Benedict Roaldsøy (16) fra Drøbak/Frogn.

Det er litt av en overgang som står for tur for den storvokste midtbane- og kantspilleren når Drøbak byttes ut med norditalienske Bergamo.

16-åringen forlater en norsk 4.-divisjonsklubb og inntar et av Italias mest velrenommerte akademier, i en klubb som i sommer var minutter unna å ta seg til Champions League-semifinale på bekostning av PSG.

– Fotballforbundet fikk helt hakeslepp da jeg tok kontakt om dette for første gang. De ble meget overrasket over å høre det, forteller styrelder Vidar Færgestad i Drøbak/Frogn til VG.

Alwande har signert en treårig profesjonell kontrakt med Atalanta med mulighet for forlengelse i to nye år. Han flyttet til Bergamo for to uker siden og er i gang med sesongoppkjøringen med sine nye lagkamerater.

– Jeg har litt sommerfugler i magen, men dette blir gøy. Jeg har blitt tatt sykt godt imot, sier Roaldsøy til VG på telefon fra Italia.

Han erkjenner at «man skulle ikke tro at det var mulig» å gå rett fra Drøbak til Atalanta, og forteller at han en periode vurderte å ta steget til større norske klubber, men etter et prøvespill med den italienske klubben i vinter valgte han å slå til.

– Dette er det beste akademiet i Italia. Jeg tenkte at jeg ikke kom til å få noen bedre tilbud enn dette. Da tok jeg sjansen. Det er bare å hoppe i det.

– Hva er målet?

– Målet er å debutere i Serie A så fort som mulig. Jeg tror jeg kan klare det før jeg er 19. Jeg har snakket med en del spillere som er ett eller to år eldre, og det er allerede 2003-fødte spillere som trener med A-laget. Jeg har et mål om å trene med dem i 2021. Garantert. Det må jeg prøve på, sier Roaldsøy, som fulgte klubbens Champions League-eventyr tett:

– Det var morsomt og ganske overraskende, men kjipt at de røk ut på den måten de gjorde mot PSG.

Drøbaksgutten spilte for det norske G15-landslaget i fjor og er en del av samme generasjon som nordlendingen Isak Hansen-Aarøen, som denne sommeren ble solgt fra Tromsø IL til Manchester United.

DRØBAKSTRIO: Trener Kristian Semmen, Alwande Roaldsøy og styreleder Vidar Færgestad iført Drøbak/Frogn-tøy. Foto: Privat

Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson har i et blogginnlegg fra 2019 beskrevet Roaldsøy som en spiller med «et herlig steg og en ballkontroll på toppnivå».

Færgestad i Drøbak/Frogn mener det vel så mye var Roaldsøys personlighet som fanget oppmerksomheten til Atalanta.

– Han er skrudd sammen litt spesielt. Han elsker fotball og er alltid kontaktsøkende. Jeg pleide å trene to lag i Drøbak, jeg så ham alltid på banen på morgentreningen, og da jeg kom tilbake på ettermiddagen, var han fortsatt der. Han har stort sett alltid trent med de lagene han har fått lov til enten det har vært samme alder eller tre år eldre. Han er også utrolig sosial og flink til å snakke med folk, sier klubblederen.

– Hva betyr dette for Drøbak/Frogn økonomisk?

– Det er ikke noen voldsomme penger for oss nå, men mye mer enn hvis han skulle gått til en norsk klubb. Og blir dette bra, så blir det hyggeligere for oss økonomisk på sikt. Men det er ikke hovedfokuset. Det jobbes svært godt med talentutvikling i DFI Fotball om dagen – da er det ekstra gøy også for oss at en ung spiller som har vært i klubben hele livet, nå tar dette steget. Dette gir masse inspirasjon til alle de unge jentene og guttene i klubben som drømmer om en fotballkarriere, sier Færgestad, som ønsker å rose Drøbak-trener Kristian Semmen for å ha bidratt sterkt til ungguttens utvikling.

Publisert: 10.09.20 kl. 08:17