DUO: Alexander Sørloth (t.v.) og Erling Braut Haaland viste at de kan utgjøre en farlig duo da førstnevnte serverte sistnevnte mot Østerrike på Ullevaal. I kampen etter herjet de begge med Nord-Irland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Sørloth med advarsel til Haaland: – Sultne ulver jager best

Alexander Sørloth (24) tror at han og RB Leipzig kommer til å passe som hånd i hanske. Derfor var det heller aldri aktuelt å gå noen andre steder.

For mindre enn 10 minutter siden

– Man så det allerede mot Mainz at de skaper masse sjanser. Jeg ble hinsides motivert da jeg satt og så på dem. De kommer til så vanvittig mange innlegg. Det var magisk å se på, sier Sørloth til VG.

– Du begynte nesten å sikle?

– Jeg begynner nesten å gjøre det. Jeg tenkte bare «fader, at jeg ikke var med på denne kampen».

Etter en hektisk sommer med mye spekulasjoner kunne RB Leipzig endelig vise frem sin nye norske spiss, som de har valgt å promotere som «King of the North».

Dermed har Norge to spisser med planer om å bøtte inn mål i Bundesliga kommende sesong. Erling Braut Haaland scoret 13 mål på 15 seriekamper forrige sesong, og tjuvstartet med to scoringer i serieåpningen.

– Jeg startet litt på minussiden, så jeg må hige etter. Sultne ulver jager best. Forhåpentligvis fortsetter han å score, så begynner jeg å score. Det kan bli veldig artig, sier Sørloth.

Landslagskollegaen i Dortmund har allerede vært inne og kommentert «Lykke te tank» på Sørloth sitt innlegg på Instagram.

Om Sørloth blir fôret like bra som landsmannen, kan det bli meget spennende å følge tysk fotball i sesongen som kommer.

– Det er et lag som er veldig i vinden om dagen, med Champions League i fjor og en trener som er i ypperste verdensklasse, sier Sørloth om sin nye klubb og hovedtrener Julian Nagelsmann.

Planen er at han skal erstatte de 28 seriemålene Timo Werner hamret inn før han forsvant til Chelsea i sommer.

– Jeg har fått inntrykk av at de ønsker å bruke meg som spiss. Jeg skal bli fôret med sjanser, være i boksen og score masse mål.

– Når bestemte du deg?

– Det var med en gang de meldte interesse, så har de vært førstevalg hele veien. Jeg var aldri i tvil om at det var de jeg ville gå til. Det har tatt mye tid, men det har vært en helt magisk følelse.

FEIRING: Alexander Sørloth (t.v.) sammen med agent Morten Wivestad og kjæresten Lena Selnes på Michelin-restauranten Falco i Leipzig. Foto: Privat

Han svarer kryptisk «vi får se» på spørsmål om han får debuten allerede lørdag. Sørloth rekker tre treninger med laget bortekampen mot Bayer Leverkusen.

– Men selvfølgelig melder jeg meg klar, legger han til.

Overgangen tok sin tid å gjennomføre. Hans nye klubb har, ifølge både Sørloth og hans agent Morten Wivestad, beskrevet den som «den desidert mest krevende overgangen i klubbens historie».

Etter over to uker med forhandlinger i Tyrkia, landslagsopphold i Norge og deretter en uke i Tyskland, er det nå i boks.

– Etter over 15 år i den jobben her, så kan jeg skrive under på det. Det er den soleklart vanskeligste og mest spektakulære overgangen vi har vært en del av. Det har vært et maratonløp, forteller Wivestad, som representerer Sørloth sammen med Mike Kjølø i Keypass AS.

– Han skal få sove godt nå og ta et par roligere dager, sier Sørloth.

Med overgangsvinduet åpent til 5. oktober blir det neppe altfor rolige dager, men Sørloth-saken er i hvert fall endelig i mål.

– Vi pekte oss tidlig ut Leipzig som det beste alternativet, men med to eiere med en som eier og en som leier, med spiller og oss, så har det vært ekstremt krevende. Det er ekstremt deilig å få dette over målstreken, sier Wivestad.

FEIRING: Alexander Sørloth (t.v.) sammen med agent Morten Wivestad på Michelin-restauranten Falco i Leipzig. Foto: Privat

Allerede i løpet av fjorårssesongen ble det klart at Leipzig ville ha 24-åringen.

– Morten snakket med dem veldig tidlig. Vi ble enige om at vi skulle fullføre sesongen og at vi ikke skulle snakke med noen nye klubber før sesongen var over, sier Sørloth.

På veien har flere klubber meldt sin interesse. Blant annet har Tottenham vært på banen, noe José Mourinho gikk langt i å antyde. Likevel var Leipzig hele veien i førersetet – etter mange samtaler med sportsdirektør Markus Krösche.

Mellom spekulasjonene har uttalelser fra både presidenten og treneren til Trabzonspor tydet på at alt ikke har vært rosenrødt hele veien, men tirsdag publiserte Sørloth en lang video hvor han takket for tiden i klubben.

– Føler du at dere skilles som venner?

– Det føles sånn nå. Det verste for alle parter er at det har vært den usikkerheten. Manglende informasjon i en sånn prosess gjør at det svinger og er mye opp og ned. Det var godt å få sagt meningen sin og jeg har egentlig bare fått positive tilbakemeldinger.

Mange tvilte på om Sørloth hadde det som skulle til for å lykkes. Et utlån fra Rosenborg til Bodø/Glimt var det som skulle til for å få fart på karrieren.

Det lyktes likevel ikke helt i Groningen, men i Midtjylland skjøt han seg til en overgang til Premier League.

Fra Crystal Palace ble det et svært vellykket utlån til Trabzonspor – før han nå fortsetter i Tyskland.

– Det har vært opp- og nedturer. Vi var veldig bevisst på at vi skulle velge riktig klubb og fortsette som i Trabzonspor. Det er litt det samme her i Leipzig. Det oser jo bare mål av det laget, sier Sørloth.

Han forteller at han hadde spansk på skolen og dermed starter på «bar bakke» språklig.

– Jeg føler selv at jeg har bra språkøre, så blir jeg fortalt av andre at jeg ikke er all verden, sier Sørloth, som forteller at han har fått et veldig bra inntrykk av byen.

– Kritiske røster vil peke på at det ikke er all verdens fotballhistorie i Leipzig?

– Det virker som det er bra kok i byen og at folk er veldig fotballinteresserte. Så det er perfekt.

– Det står bra til i norsk fotball nå?

– Det var helt rått å se Martin Ødegaard for Real Madrid. Selv om det ikke var all verdens kamp, så synes jeg at han gjør en god figur. Det svinger skikkelig av norsk fotball om dagen. Det er klasse for folket og klasse for oss. Det er gøy å være en del av det.

I tillegg til nevnte Sørloth, Haaland og Ødegaard, var Sander Berge tilbake i favorittposisjonen som anker for Sheffield United i mandagens Premier League-kamp.

Det gir grunn til optimisme før den viktige landskampen siden møtet med Ungarn: Playoff-kampen mot Serbia.

– Det er synd at det ikke er publikum. Det hadde kokt. Det kunne toppet Spania-kampen, som i min landslagshistorie var det det soleklart beste. Da var det kok. Men når det roer seg kommer folk til å være veldig lystne på å komme på kamp.

Publisert: 23.09.20 kl. 11:00