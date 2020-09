HAR LITT Å JOBBE MED: Landslagssjef Martin Sjögren med landslagsspillerne på Lillestrøm i forrige uke. Foto: Jostein Magnussen

Landslagssjefens nye bekymring: – Ikke optimalt

Med så mange utenlandsproffer i troppen har kvinnelandslaget i fotball plutselig fått et problem som herrelandslaget tidvis har slitt med.

Nå nettopp

For nå sitter flere profiler på landslaget til Martin Sjögren på benken hos sin arbeidsgiver ute i Europa.

Cecilie Hauståker Fiskerstrand er svenskens førstevalg på keeperplassen. I Brighton er 24-åringen et andrevalg.

Maria Thorisdottir er «bankers» som Maren Mjeldes makker på stopperplass her hjemme. I London er hun sjelden i en førsteelleveren når Chelsea spiller kamp.

Karina Sæviks år i Paris Saint-Germain ble alt annet enn en drøm og var over nå før landslaget møttes igjen. Nå restarter 24-åringen karrieren i en ny klubb, tyske Wolfsburg.

– Det er ikke optimalt, innrømmer landslagssjef Martin Sjögren.

– Dette er ganske unge utøvere, og for å utvikle seg videre og bli internasjonale spillere på høyeste nivå må de være i en klubb hvor de får spilletid. Vi har en dialog med spillerne om dette og så har vi en dialog innad også, sier han.

Sjögren håper Sævik, som ble byttet inn etter 68 minutter mot Wales tirsdag, «blir sett på en annen måte og får spille mer» i Wolfsburg.

Utfordringene er de samme for en annen svenske, Lars Lagerbäck. Herrelandslagets trener valgte i de siste landskampene å benytte tre nøkkelspillere som er «ute» av sine lag: Markus Henriksen, Stefan Johansen og Rune Almenning Jarstein. I troppen var det flere andre som ikke får spilletid.

Neste måned tar Martin Sjögren ut troppen som skal møte Hviterussland på Ullevaal Stadion 21. oktober og returmøtet mot Wales i Newport 27. oktober. Med seier mot hviterusserne er Norge allerede kvalifisert for fotball-EM i England i 2022.

Før Sjögren og trenerkollega Anders Jacobson tok ut troppen til Wales-kampen hadde de bare sett én kamp i Toppserien «live», LSK-Sandviken 12. juli.

– Det har vært ulike reiserestriksjoner på grunn av coronapandemien. I tillegg har fotballforbundet som organisasjon tatt sitt ansvar med å droppe en del reisevirksomhet. Dermed har vi måtte nøye oss med å se de fleste kampene på TV selv om man ikke får noen følelse av helheten, forteller landslagssjefen.

– På en skala fra én til 10, hvor godt har det vært å være på landslagssamling igjen?

– Det er en 10'er. Det er jo dette vi vil holde på med. Vanligvis synes man det er for få døgn med spillerne. Før denne samlingen hadde jeg min siste trening med jentene på Algarve 9. mars.

– Hva har du ikke kunnet gjøre som du vanligvis gjør?

– Møtene og observasjonene. Det å være med ute i klubbene, se på treninger, ha personlige møter med spillere og trenere. Mye av lederskap for min del handler om å ha en kontakt med de man skal lede.

les også – Har aldri vært større muligheter for fotballjenter

Martin Sjögren kan trøste seg med at landslagstrenerne har fått god tid til å jobbe med en såkalt «playbook», et digitalt spillestilsdokument. Den er oppdatert og ferdig redigert med klipp som viser hvordan man vil at landslaget skal fremstå.

Det skal neppe noen klipp fra Wales-kampen inn i den neste utgaven ...

Publisert: 29.09.20 kl. 09:49

Mer om Kvinnelandslaget fotball