Derfor hentet Mourinho Englands tabbekeeper

Avgjørende tabber for England i EM 2016. Så vraket av Manchester City-sjef Pep Guardiola. Og vraket fra VM 2018. Og fra Burnley sist sesong. Men José Mourinho har valgt å hente Joe Hart (33).

Tottenhams manager mener at den gamle landslagskeeperen har noe å bidra med og kan gi Hugo Lloris «hard konkurranse»:

– Joe er en av de beste keeperne i dette landet det siste tiåret. Han startet veldig tidlig, spilte i en stor klubb som City og for landslaget. 75 landskamper eller noe, så han har alt som trengs av erfaring, sier Mourinho i et eksklusivt intervju med Joe (ikke Hart, men nettsiden Joe).

– Jeg tenker at en negativ episode for noen år siden preget hans karrière i tre-fire år, for det er ikke lett å forlate en mesterklubb og gå til en klubb på et annet nivå. Så nå har han fått sjansen til å være tilbake i en klubb som vår.

Hugo Lloris er ikke bare Tottenhams førstevalg, men også lagets kaptein.

– Hugo er vår kaptein. Hugo er verdensmesterkapteinen. Han er en fenomenal keeper og veldig viktig i vår gruppe, men jeg tror Joe vil gi ham den harde konkurransen som vi trenger.

Tottenhams to andre nykommere, Pierre-Emile Højbjerg og Matt Doherty har nok likevel større mulighet til å få spille søndagens kamp. Højbjerg ligger best an til en plass i startoppstillingen i serieåpningen. Danskens sjanser er ytterligere styrket av at Giovani Lo Celso og Harry Winks har hatt skadetrøbbel.

Everton endte på 12. plass sist, men har siden det spandert ganske mye penger på nykommere. James Rodriguez, Allan og Abdoulaye Doucoure kan alle komme til å debutere mot Spurs.

VG-tips: Tottenham-Everton

* Det er ikke mer enn litt over to måneder siden disse lagene møttes i en tilsvarende ligamatch - som endte med Tottenham-seier 1-0.

* Dette er to lag det stilles store forventninger til - særlig Everton må sikre seg en bedre tabellplassering enn 12. plassen i fjor.

* På et vis føles det som at det er nå José Mourinhos tid i Tottenham virkelig starter. Historien viser at portugiseren er en vinner, og det kommer godt med med tanke på at forrige Tottenham-trofé var i 2008 (ligacupen). Ett av Mourinhos ønsker er at spillerne skal bli tøffere mentalt. I så fall er Everton hjemme en kamp som skal være «vinnbar». Tanganga (f) mangler og Lo Celso (mb) må testes. Holgate (f) er ute for gjestene.

Publisert: 13.09.20 kl. 10:35

