RAMMET: Coronaen rammer barne- og ungdomsfotballen i Norge. Foto: Bjørn S. Delebekk

Covid-19 kan forsterke skrekktall: Har mistet 2338 lag

Norges Fotballforbund har opplevd et fall på nærmere 20 prosent i antall lag i ungdomsklassene for gutter siden 2015. Corona-krisen kan forsterke dette.

Nå nettopp

– Det er åpenbare konsekvenser for folkehelsen om mange skulle falle fra nå – og for godt. Vi må bare håpe at klubbene klarer å få tilbake de som nå blir borte, sier Øyvind Eide, sportsdirektør ved NTGs ungdomsskoleavdeling – og tidligere topptrener for blant andre Stabæk kvinner og Kongsvinger herrer.

Tall som VG har hentet ut av Norges Fotballforbunds beretning de siste årene viser en nedgang i antall lag for gutter i ungdomsklassene fra 4998 i 2015 til 4054 i 2019, altså nærmere 20 prosent nedgang.

les også Ferske tall om frafall i fotballen: En krets stuper 36 prosent

– Det er dramatisk at nesten ett av fem lag har blitt borte, og vi risikerer at dette frafallet kan forsterkes gjennom corona-effekten, sier Øyvind Eide.

Totalt i Norges Fotballforbund, begge kjønn og alle aldre, har antall lag falt fra 30.414 i 2016 til 28.076 i 2019, det vil 2.338 lag. NFF antydet torsdag overfor NRK at 20 000 spillere er borte siden 2019.

– Dette er ikke et problem bare for breddefotballen. Det kan også bli et problem for toppfotballen.

les også Corona-frafallet: Smellen ser vi ikke ennå

– Hvordan?

– Fordi toppfotballen trenger bredden for å løfte fram enerne som til slutt kan ende i toppfotballen. Når mange blir borte i bredden, kan det bli et problem.

– Nedgangen i antall lag kan jo ha ulik effekt på hvor mange spillere som slutter. Men uansett er dette bekymringsfullt fra et folkehelseperspektiv, sier Øyvind Eide.

BEKYMRET: Øyvind Eide, her som trener for Stabæks kvinner i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han trekker fram en rekke tall som underbygger det:

* Bare 40 prosent av landets 15-årige jenter innfrir anbefalingen om minimum 60 minutter fysisk aktivitet per dag, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Tallet er 51 prosent for gutter.

* Tall fra Ungdata viser at 43 prosent av elever på ungdomstrinnet ikke er ute med venner. Chat på ulike digitale plattformer har erstattet fysiske møter.

* Omtrent en av tre bruker mer enn fire timer foran en skjerm utenom skoletiden, viser også Ungdata. Tallene er fra 2018.

– Døgnet har snart ikke flere timer for økt bruk av tid foran dataskjermene, sier Eide.

les også Corona-naiviteten uten ende: Nå må NFF våkne

Norges Fotballforbunds egne undersøkelser viser at det er åtte prosent færre fotballag i alderen 8–19 år i corona-året 2020 sammenlignet med fjoråret. De hadde fryktet enda verre tall.

Frafallet er størst i Sogn og Fjordane, mens Akershus – som den eneste fotballkretsen – har økning i antall lag i 2020.

– Det er mulig å spekulere i om frafallet i antall lag blir større på bygda, fordi de ikke lenger klarer å stille lag – og det kan være langt til nærmeste klubb, sier Øyvind Eide hos NTG.

Publisert: 11.09.20 kl. 20:53