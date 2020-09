FLERE FÅR SE: RBKs Anders Konradsen jubler for scoring mot Alanyaspor på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

RBK-topp misfornøyd med 600 tilskuere – mener 6000 hadde vært uproblematisk

Rosenborg og andre fotballklubber får lov å triple antall tilskuere fra 12. oktober, fra 200 til 600, men klubbleder Tove Moe Dyrhaug skulle helst sett at tallet ble ytterligere tidoblet for trøndernes del.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) varsler onsdag at det kan slippes inn inntil 600 tilskuere på fotballkamper og andre utendørsarrangementer fra 12. oktober. Innendørs gjelder fortsatt grensen på 200 mennesker.

– Jeg synes det er fint at man går fra 200 til 600 tilskuere, men vi har 24 innganger, fire restauranter og åtte ulike seksjoner på Lerkendal, som har en kapasitet på 21.400 tilskuere, sier Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

– Vi hadde ikke hatt problemer med 6000–8000 tilskuere, legger hun til.

Hun understreker at det er fullt mulig innenfor gjeldende smittevernregler. Tidligere har Vålerenga-sjef Erik Espeseth karakterisert maksgrensen på 200 tilskuere som «logisk brist hele veien».

– Jeg mener at man heller må tillate en prosentandel av kapasiteten. Vi har i hvert fall mulighet til å ta imot mange flere. For fansen er det positivt at det øker til 400, men økonomisk betyr ikke det så mye, sier Dyrhaug.

Abid Raja sier at litt av bekymringen ligger utenfor idrettsanleggene.

– Vi må også tenke på hvordan de kommer seg til og fra stadion, sier han.

Han mener man må passe på at det ikke legges opp til en adferd som gjør at man må stenge igjen.

RBK-SJEF: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Leder i Norsk Toppfotball Leif Øverland tar derimot imot flere tilskuere med et takk.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen gjør en gradvis økning meg tilskuere. Det betyr mye for våre fans, sier Øverland.

– For klubbene vil det bety at de fortsatt vil følge svært strenge smittevernrutiner, men nå med mulighet for tre adskilte grupper med 200 personer, sier Øverland.

Raja fortalte at man fortsetter med forsiktig gjenåpning for å se an utviklingen, før man åpner opp mer. De 600 menneskene som tillates på en utendørsarena, må fortsatt være inndelt i kohorter på inntil 200 personer.

– Vi har satt 12. oktober som oppstartsdato for å gi kommunene tid til å forberede seg. Kommunene må følge med og stenge ned dersom det kommer smitteutbrudd, sier Raja.

