FLERE FÅR SE: RBKs Anders Konradsen jubler for scoring mot Alanyaspor på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Fotballjubel for 600 tilskuere: – Betyr mye for våre fans

Tilskuertallet økes til 600 for fotballkamper og andre utendørsarrangementer.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen gjør en gradvis øknine meg tilskuere. Det betyr mye for våre fans, sier leder i Norsk Toppfotball Leif Øverland til VG.

Det kan slippes inn inntil 600 tilskuere på fotballkamper og andre utendørsarrangementer fra 12. oktober. Innendørs gjelder fortsatt grensen på 200 mennesker.

Det kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– For klubbene vil det bety at de fortsatt vil følge svært strenge smittevernrutiner, men nå med mulighet for tre adskilte grupper med 200 personer, sier Øverland.

Raja fortalte at man fortsetter med forsiktig gjenåpning for å se an utviklingen før man åpner opp mer. De 600 menneskene som tillates på en utendørsarena, må fortsatt være inndelt i kohorter på inntil 200 personer.

– Vi har satt 12. oktober som oppstartsdato for å gi kommunene tid til å forberede seg. Kommunene må følge med og stenge ned dersom det kommer smitteutbrudd, sa Raja.

Publisert: 30.09.20 kl. 12:34

