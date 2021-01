SUKSESS-DUO: Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær etter kampen mot Everton den 23. desember 2020. Foto: Clive Brunskill/GETTY POOL

Pogba: − Jeg kan ikke forandre meg

Mange mener mye om Paul Pogba (27). Selv mener han at kritikerne løfter ham. Og Paul Scholes tror at franskmannen kan utgjøre forskjellen for Manchester United i resten av sesongen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er alle våre oddstips

Veien til toppen av Premier League-tabellen for Ole Gunnar Solskjærs menn har sammenfalt med at Pogba har hevet seg - og han satte i midtuken inn det avgjørende målet da Burnley ble slått.

Men det er ikke til å legge skjul på at det har gått opp og ned siden Pogba kom tilbake til United fra Juventus i 2016. Og det er få fotballspillere som supportere, eksperter og media mener mer om.

Vikinglotto: Nå kan du vinne 75 millioner norske kroner!

– Når du spiller fotball, vil folk alltid snakke og mene, folk sier det de mener, fordi de får lov til det. Men det forandrer ikke min måte å jobbe på. Jeg kommer alltid til å være meg selv, sier Pogba i et intervju med Sky Sports.

les også Klopp om Solskjær-stjernen: – Wow!

– Jeg vil ikke forandre meg, dette er meg, jeg kan ikke forandre meg. Uansett om du liker meg eller ikke, dette er Paul, dette er hvordan jeg vokste opp og hvordan jeg er. Jeg kommer ikke til å forandre meg for noen ting.

Paul Pogba sier at han konsentrerer seg om dem som liker ham, men mener samtidig at kritikerne bidrar til å løfte ham:

– Om folk ikke liker meg, eller ikke liker hårklippen min eller slike ting, eller når jeg ikke spiller bra, eller om de mener at jeg er overvurdert, så betyr det ikke noe. Det får meg til å ville jobbe enda mer og få disse til å ombestemme seg. Så det er bra. Det får meg til å jobbe hardere. Så takk!

Eurojackpot: Trykk her hvis du ønsker å spille om 103 millioner!

I et annet intervju, med Manchester Uniteds hjemmeside, kommer det fram at Pogba har bare én kamp på Anfield, nærmere bestemt i 2016. Det er første gang siden Sir Alex Fergusons tid at United drar til Anfield som serieleder.

– Vi kjenner historien. Vi vet at det er snakk om Liverpool. Alle vet det. Vi vet at de er på 2. plass, og vi vet at vi er på 1. plass. Vi vet også at vi kommer til å ha et forsprang på seks poeng om vi skulle vinne.

les også Seks forsterkninger som kan avgjøre toppkampen i Premier League

– Men det er ikke den kampen. Ja, det er kamp, og det kommer til å en tøff kamp. Men jeg tror ikke denne kampen kommer til å avgjøre ligaen. Jeg vet at det kommer til å utgjøre en forskjell, men det kommer ikke til å avgjøre ligaen. Vi må ta det som en tøff kamp, ikke som den kampen. Det kommer til å bli mange kamper som bli veldig viktige.

– Vi må bare beholde roen og holde fokus og så får vi se, sier Paul Pogba ettertenksomt.

Strengt har ikke et møte mellom Liverpool og Manchester United også vært en kamp om ligagullet siden 2009. Manchester United leder med tre poeng på sine erkerivaler fra nabobyen Liverpool.

les også Chelsea dribler dårligst i Premier League

Tidligere Manchester United-stjerne Paul Scholes uttaler seg i et intervju med ESPN om Pogbas utvikling - etter at agenten Mino Raiola i desember sa at Pogba ønsket seg bort fra Ole Gunnar Solskjærs klubb.

– Etter det har Pogba virkelig prestert. Nå ser han ut som den Pogba som spiller for Frankrike - og som vant VM - ved at han gjør ting enkelt og er stabil i prestasjonene. Jeg håper at det fortsetter slik, for hvis det gjør det, så er han spilleren som kan utgjøre forskjellen fra nå og til slutten av sesongen.

– Han har alle ferdigheter i verden - det beviste han på et godt lag i Juventus og med Frankrike - så det er opp til ham selv nå. Ole kommer til tider til å undre på om han kan stole på Pogba, men prestasjonene hans i det siste har bare vært positive.

VG-tips: Liverpool-Manchester United

* Mye har stemt for Liverpool på Anfield med 7-1-0-fasit og 21-8 i mål. Det har skjedd uten den stort sett imponerende drahjelpen laget normalt får av et støyende hjemmepublikum. Vertene slo ut Aston Villas juniorlag 4-1 i FA-cupen for ni dager siden, og har slik hatt rikelig med tid til å hente energi og overskudd.

* Manchester United er i farta nå med 9-2-0 i ligaform.

* Borte har det gått helt strålende i ligaen med 7-1-0 og 22-11 i mål. Der er det overgangene, tempoet og pasningskvaliteten til Bruno Fernandes som skal ha sin del av æren for det.

* Vi vil gjerne først se hva slags midtforsvar Liverpool stiller med før vi eventuelt bruker penger på et oddsspill her. Sjekk gjerne lagoppstillinger i timen før avspark.

Men vårt utgangspunkt er et uavgjortforslag til 3,75 i singleodds. Spillestopp er kl. 17.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.