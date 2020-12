RBK-SPILLER: Vegar Eggen Hedenstad jubler sammen med Tore Reginiussen og Birger Meling. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hedenstad ferdig i Rosenborg

Vegar Eggen Hedenstad (29) får ikke bli med videre i Rosenborgs forsøk på å heve seg etter 4. plassen i Eliteserien 2020.

Det bekrefter klubben på sitt eget nettsted onsdag morgen.

– Det er litt spesielt at det er over. Det har vært fire fine år selv om det resultatmessig ikke har vært helt topp de to siste sesongene, sier Hedenstad til RBK.no.

Backen bekrefter at han har noe nytt på gang, uten å avsløre hva det er. Hedenstad har vært i Rosenborg siden 2017. Han har spilt for Freiburg, Eintracht Frankfurt og St. Pauli i Tyskland. Hedenstad er opprinnelig fra Elverum, men det var i Stabæk han ble en fotball-profil.

Med Rosenborg ble han ligamester både i 2017 og 2018. Hedenstad har spilt fra start i 17 av 30 seriekamper i 2020. Han var ikke i troppen i sesongavslutningen i Sandefjord tirsdag kveld.

– Jeg vil takke Vegar for strålende bidrag både som spiller på banen, men også som et veldig godt forbilde utenom banen. I sin tid i klubben har han bidratt til to seriegull, ett cupgull og tre gruppespill i Europa League. Vi i Rosenborg setter stor pris på tiden hans i klubben og ønsker han lykke til videre i karrieren, sier Rosenborgs sportslige leder Micke Dorsin.