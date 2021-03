KVARTFINALE: Fridolina Rolfö (t.v) og Ingrid Syrstad Engen skal opp mot Emma Hayes’ Chelsea i kvartfinale i Champions League. Foto: AP/Pa Photos

Chelsea-manageren om «mareritt-motstanderen»: − Et fenomenalt lag

Emma Hayes (44) er full av lovord om klubben som har sendt hennes Chelsea ut av Champions League tre ganger de siste fem årene, men Wolfsburgs Ingrid Syrstad Engen (22) tror rollene er snudd før kvartfinaleoppgjøret 2021.

Av Christina Paulos Syversen

Publisert: Nå nettopp

Se første kvartfinale mellom Chelsea og Wolfsburg onsdag kl. 17.00 på VG+.

– For noen år siden var nok Wolfsburg sterkest, men akkurat nå tror jeg Chelsea regnes som favoritter på papiret, sier den norske Wolfsburg-profilen til VG.

Onsdag «gjester» Syrstad Engen, Karina Sævik og lagvenninnene Chelsea på Szusza Ferenc Stadium i Budapest for det første av to møter i Champions Leagues kvartfinale.

Der blir det et gjensyn mellom to gamle LSK Kvinner- og landslagskollegaer.

les også Justine (28) får ikke komme tilbake til Norge: – En absurd situasjon

– Det er jo ikke noe drømmescenario. Man vil jo helst ha Guro på laget sitt, sier Syrstad Engen og ler.

Hun antar at sist de spilte mot hverandre var da hun selv var i Trondheims-Ørn og Reiten hadde dratt til LSK Kvinner i 2017-sesongen.

– Vi er jo vant til å spille sammen og kjenner hverandre veldig godt. Men det blir jo veldig hyggelig å se henne igjen, sier Engen om venninnen som har imponert for Chelsea i CL denne sesongen:

Men Wolfsburg har ikke vært noen lett motstander for den engelske mesterklubben.

Siden 2015/16-sesongen lagene møttes tre ganger i turneringens utslagsrunder. Samtlige tre ganger har de grønnkledde tyskerne gått seirende ut:

I 2015/16 røk Chelsea i 8-delsfinalen, mens Wolfsburg tok seg til finale i turneringen. Tyskerne tapte på straffer mot Lyon.

I 2016/17 kom Chelsea-exiten i 16-delsfinalen. Wolfsburg røk i kvarten mot Lyon.

Sist lagene møttes var i semifinalen i 2017/18-sesongen der Chelsea igjen trakk det korteste strået og Wolfsburg tok seg til finale. Der ble det tap mot Lyon etter ekstraomganger.

LSK Kvinner har fått bryne seg på tyskerne denne sesongen:

les også Syrstad Engen knuste LSKs Europa-eventyr

– De er et topplag som jevnlig tar seg langt i turneringen. De har vært mestere år etter år (i Tyskland, journ. anm). Et fenomenalt lag, sa Chelsea-manager Emma Hayes på en pressekonferanse mandag.

– Jeg er sikker på at de vil være selvsikre gitt historikken mellom oss. Jeg er nysgjerrig på hvor mye vi har utviklet oss de siste tre årene, sier 44-åringen om å møte den tyske «marerittmotstanderen» igjen.

Det er dog én vesentlig forskjell på de to lagene siden forrige møte.

– Det har et ekstremt sterkt lag, og de har blant annet hentet vår beste spiller, sier Syrstad Engen.

forrige





fullskjerm neste GRØNT: Pernille Harder (midten) var sterkt delaktig til at Wolfsburg spilte seg til Champions League-finale i 2020. Her sammen med tidligere lagvenninner Ingrid Syrstad Engen (t.v) og Alexandra Popp.

Nærmest rett etter å ha tapt Champions League-finalen med Wolfsburg i august, byttet Pernille Harder ut den grønne drakten med Chelseas blå.

Den danske stjernen har scoret 12 mål siden overgangen til London-klubben og nevnes jevnlig som en viktig bidragsyter til at de blåkledde skal lykkes i Champions League.

– Vi vet alle at Pernille er en verdensklassespiller som også spiller for et lag i verdensklasse, sier Hayes om sin danske angrepsstjerne, men hun retter en pekefinger mot de som undervurderer tyskerne:

CHELSEA-MANAGER: Emma Hayes (44) har hatt stor suksess med London-klubben i hjemlig liga. Nå vil hun lykkes i Champions League også. Foto: Tim Markland / PA Wire

– De som begynner å tenke at dette er et annerledes Wolfsburg, blir lurt. Dette er et Wolfsburg-lag som har like mye kvalitet som jeg alltid har sett i dem.

– Sulten er alltid der. Vi gjorde det sterkt i fjor og man skal absolutt ikke undervurdere oss i Champions League-sammenheng, sier Syrstad Engen.

I sin første sesong for det tyske mesterlaget, spilte hun Champions League-finale. Det ble tap 1–3 mot Lyon, som sikret seg sin femte strake triumf i turneringen.

– Den finalen... Rett etter fikk man en liten knekk, men det er også en enorm motivasjon for å ta seg dit igjen. Det skal bli tøft å ta seg videre, men vi har erfarne spillere som har vært med på dette før, sier hun.

Begge oppgjørene skal spilles på Szusza Ferenc Stadium i den ungarske hovedstaden på grunn av de strenge innreise- og karantenereglene mellom Tyskland og England.

Se kampen onsdag kl. 17.00 på VG+.

les også Mjelde må opereres for kneskade - sesongen er over

Maren Mjelde er nylig operert for en kneskade og er ikke med i Chelsea-troppen til kvartfinaleoppgjørene.

Den norske 31-årigen var sterkt delaktig i å sende den engelske mesteren til kvartfinalen: