ERTEKROK: Lucien Favre har tatt Erling Braut Haaland under sine vinger, og er tilsynelatende storfornøyd med spissen - selv om han av og til gir uttrykk for det motsatte. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Haaland spøkte med manageren: − Jeg er sint på deg!

Erling Braut Haaland (20) og Lucien Favre (63) havnet i en spøkefull ordveksling etter firemålsshowet mot Hertha Berlin. Manageren krever at spissen scorer fem mål mot Club Brügge i Champions League.

Nå nettopp

Etter helgens kamp mellom Dortmund og Hertha Berlin fanget TV-kameraene opp et møte mellom manager Lucien Favre og Erling Braut Haaland ved sidelinjen av banen.

Sveitseren ertet tilsynelatende spissen ved å spørre om han hadde scoret tre mål. Nordmannen svarte ved å holde opp fire fingre, mens Favre lot som han ikke trodde på ham.

Begge gliste godt av situasjonen, og et klipp publisert på Dortmunds kanaler viser at den spøkefulle ordvekslingen fortsatte i gangene på Olympiastadion etter kamp.

– Hei, trener, jeg er sint på deg! roper Haaland etter Favre, mens han smiler til reporteren.

20-åringen gjentar budskapet en gang til, men får svar på tiltale.

– Neste kamp: Fem mål, krever manageren med glimt i øyet.

Bild spekulerer i om «disputten» hadde bakgrunn i at Haaland ble byttet ut fem minutter før slutt. Inn kom 16 år gamle Youssoufa Moukoko – en spiller Haaland kaller «det største talentet i verden».

Se opptrinnet mellom Favre og Haaland her:

Dette var første gang Haaland har scoret fire mål i samme kamp for Dortmund. Han er nummer to på toppscorerlisten i Bundesliga med 10 mål, bare ett bak Bayern Münchens superstjerne, Robert Lewandowski.

– Det er litt galskap, men vi kjører på igjen i neste kamp mot Club Brügge, sier den norske landslagsspissen om målfesten.

Tidligere samme dag fikk Haaland «Golden Boy»-prisen – en utmerkelse som går til Europas beste unge spiller, delt ut av den italienske sportsavisen Tuttosport.

– Da jeg fikk beskjeden var det gratis motivasjon for meg, og jeg måtte bevise for noen folk at jeg er «Golden Boy». Det følte jeg at jeg gjorde i dag, forteller han.

Se Haalands fire mål her:

Stemningen er åpenbart god mellom Favre og Haaland, og med et lite hakk mer seriøs tone tok manageren seg også tid til en skikkelig hyllest av superspissen sin.

– Når det gjelder Erling, scoret han fire mål i dag. Jeg synes det er nok, spøkte Favre litt mindre kravstort på pressekonferansen etter kampen.

Tirsdagens kamp mellom Dortmund og Club Brügge har avspark kl. 21.00 og sendes på TV2 Sumo, Viaplay og Viasport 1. Haaland og co. topper gruppen med seks poeng etter tre kamper.

Publisert: 23.11.20 kl. 23:54

