SKADEFRI: Joël Matip i kamp med Manchester Citys Raheem Sterling (til høyre) tidligere i november. Foto: Martin Rickett / POOL / PA POOL

Liverpool krysser fingrene for at denne karen ikke blir skadet

Med Virgil van Dijk og Joe Gomez ute i lang tid, faller mye ansvar på Joël Matips skuldre. Nå må han bare holde seg unna flere skader.

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Matip (29) og hans lagkamerater kommer fra 3–0 over Leicester og kan kvalifisere seg til cupspillet i Champions League med seier over Atalanta onsdag.

På spørsmål fra Liverpools hjemmeside om han føler ekstra ansvar med van Dijk og Gomez ute og unge stoppere som Nat Phillips og Rhys Williams inne, svarer tyskkameruneren:

– Du vil selvfølgelig alltid hjelpe dine lagkamerater, og det betyr ingenting hvem det er eller hvor mange år han er.

Mot Leicester sist var det midtbaneankeret Fabinho som var Matips stopperkollega.

Onsdag er det Vikinglotto. Her kan du spille!

– Fabinho var stor. Han så ut som om han aldri hadde gjort annet enn å spille midtstopper. Han gjorde det virkelig bra, og det gjorde hele laget.

les også Klopp med ny tirade mot kampprogrammet: – Det er et problem

Joël Matip mistet siste del av sist sesong og har slitt også siden oppstarten av 2020/21-sesongen midt i september.

Først ble han skadet i serieåpningen mot Leeds og var ute i en drøy måned. Så var han tilbake mot Everton - og pådro seg ny skade og nye tre uker ute. Nå har Matip stått 90 minutter i de to siste ligakampene, og manager Jürgen Klopp krysser alt han har for at han ikke mister enda en midtstopper.

les også Sjefen varsler Berge-interesse: – Har snudd det på hodet

Mot Leicester var Matip i godt, gammelt slag og ga ikke Jamie Vardy noe spillerom.

– De har begge gjort det veldig bra, sier Matip om Nat Phillips og Rhys Williams.

Her kan du spille Lotto!

– Det er vanskelig å komme inn på laget i så ung alder. Du har et stort ansvar for det defensive spillet. Men de har begge klart seg bra, og det er bra for alle Liverpool-supportere at vi har unge spillere med slike kvaliteter.

Matip kom til Liverpool fra Schalke 04 i 2016. Manager Jürgen Klopp hyllet Matip før møtet med Leicester:

– Han har vært utrolig etter at han kom hit. Og han var utrolig også før det. Det var derfor vi hentet ham.

– Han er utrolig god, men han har vært uheldig med skader. Før han kom hit, hadde han ingen skader i Schalke.

les også Rovdrift på fotballspillere: Tiradene er altfor enkle!

VG-tips: Liverpool-Atalanta

* Naby Keita ble søndag det ferskeste navnet på Liverpools lange skadeliste. Han måtte forlate banen i Leicester-kampens andre omgang. Uten at det så ut til å belaste Merseyside-klubben nevneverdig, for laget vant 3-0.

* Etter 2-7-bortesmellen for Aston Villa har Jürgen Klopps lag bokført en flott 3-2-0-fasit. I Champions League-pulje D har laget gjort rent bord med 3-0-0 og 8-0 i mål. Italienske Atalanta ble slått 5-0 for bare tre uker siden da portugiseren Jota (a) banket inn tre av scoringene. Jota er oppe i syv mål på sine seks seneste Liverpool-matcher, og derfor lanserer vi et målscorerspill på ham til 2,00 i singleodds.

* Fraværslisten er fortsatt betydelig, men Salah (a) er inne i varmen igjen etter å ha vært corona-smittet. Atalanta har heng på 2.plassen i gruppen, men må forbedre seg dramatisk fra lagenes duell i vakre Bergamo. Serie A-formen er ikke noe spesielt med 1-2-2 på fem siste. Lørdag ble det bare 0-0 mot Spezia. Fire mann er på skadelisten: Caldara (f), Depaoli (f), Pasalic (mb) og Malinovskyi (mb).

Du må spille før kl. 20.55. Kampen ser du på VSport1

Publisert: 25.11.20 kl. 14:13

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.