I TOTTENE PÅ HVERANDRE: Kulturminister Abid Raja (til venstre og fra Venstre) og tidligere kulturminister Trond Giske (Ap). Foto: Hallgeir Vågenes, VG / Gisle Oddstad, VG

Raja og Giske i heftig ordkrig om breddefotballen: − Det er så uverdig

BERGEN (VG) Trond Giske (Ap) anklager kulturminister Abid Raja (V) for fullstendig å mangle innflytelse i sin egen regjering i spørsmålet om gjenåpning av breddefotballen.

Publisert: Nå nettopp

Raja svarer med å gå rett i strupen på Giske, og kaller utspillet for opportunistisk og uverdig.

Men aller først: Stridens kjerne. Mens toppfotballspillere og barneidretten er i gang, så kan fortsatt ikke voksne breddefotballspillere trene som normalt. Kravet om én meters avstand har nå vært regelen i 15 lange måneder.

Det frustrerer mange.

– Jeg er redd for at den uorganiserte aktiviteten tar seg opp. Og der er det mindre fokus på smittevern enn når idretten skjer i regi av en klubb. Norske breddeklubber har vært ekstremt ansvarsbevisste og lojale det siste året, sier visepresident i Norges Fotballforbund, Ane Guro Skaare-Rekdal, til VG.

– Er det en antagelse, eller noe dere har grunnlag for å hevde?

– Vi både ser og hører det. Du trenger ikke kjøre rundt på mange fotballøkker før du ser at folk over 20 år er i sving med uorganisert nærspill.

Trond Giske stilte spørsmål om gjenåpning av breddeidretten for voksne til helseminister Bent Høie (H) Stortinget i går. Deretter utdypet han kritikken overfor VG:

– Regjeringen er fullstendig fraværende i dialogen med idretten. Det virker som at det har gått prestisje i det at alt annet skal åpne før breddeidretten. Regjeringen er livredd for at noen skal stå utendørs og se på fotball, samtidig som det står hundrevis i polkø i hovedstaden. Disse spillerne møter jo hverandre uansett. I stedet for på banen, så er det på puben eller hjemme hos hverandre, sier Arbeiderpartiet-politikeren.

– Men énmetersregelen gjelder jo der også?

– Jo, men rent faglig det er overhodet ikke dokumentert at det er verre å spille fotball på en gedigen bane enn å være samlet inne på pub. Regjeringen har ikke smittevernfaglig begrunnelse for å holde fotballen nedstengt, sier den tidligere kulturministeren.

Deretter kommer det et spark til nåværende statsråd, Abid Raja:

– Han signaliserer at han slåss for idretten. Men det virker ikke som om noen lytter til ham. Jeg vil tro at alle statsrådene kjemper for sine sektorer, men det er åpenbart at statsråden som slåss for uteliv og vinmonopol har større gjennomslagskraft enn Raja. Han virker helt uten innflytelse i regjeringen, sier Giske.

NFF-TOPP: Ane Guro Skaare-Rekdal ble i vår valgt inn som ny visepresident i NFF. Foto: Privat

VG møtte Raja i Bergen tirsdag kveld. Venstre-politikeren reagerte sterkt på utspillet til Giske:

– Dette er altså så opportunt av ham å si! åpner Raja.

Han snakker om hvordan byrådsleder Raymond Johansen – som kommer fra Giskes eget parti – har styrt idretten i hovedstaden etter den samme malen som regjeringen. Og at Giske derfor også bør rette pekefingeren mot sin egen partifelle.

– Det å kjøre partipolitikk i dette ... Det at Giske synker ned på dette nivået ... Det er under enhver politikers verdighet. Det er så uverdig. Vi har gjort alt for å håndtere smitten på best mulig måte og vi har sagt at bredden skal åpne opp på trinn tre. Det er om tre uker. Det Giske gjør nå er opportunistisk og populistisk og jeg mener virkelig at det er under verdigheten til en tidligere kulturminister, sier Raja til VG.

– Regjeringen har ingen smittevernfaglige grunnlag for fortsatt å holde breddeidretten stengt, sier både NFF og Giske? Det antydes at det har blitt en symbolsak for regjeringen?

– Nei, det har det ikke, svarer Raja raskt.

Han fortsetter:

– FHI og helsedirektoratet gir de helsemessige anbefalingene. Det er viktig at man retter spørsmålene til dem også. Både regjeringen og Raymond Johansen har lagt dem til grunn.

– 30 prosent av alle nordmenn har fått én vaksinedose nå. Hvor mange må få den sprøyten før vi kan åpne for breddefotball med kontakt igjen?

– Jeg skulle gjerne sett at breddeidretten hadde kommet i gang tidligere, men jeg står bak regjeringens samlede beslutning, der man har lagt helsemyndighetenes anbefaling til grunn. Det handler om trinn tre, som inntreffer om tre uker. Det er lys i tunnelen om tre uker!

– Da åpnes det?

– Altså, om ikke smitten blusser opp på ny eller det dukker opp muterte virus. Planen er at trinn tre inntreffer om tre uker, sier Raja.

– Er du uenig med din egen regjering?

– Nei, jeg står selvfølgelig sammen med min egen regjering. Den fatter beslutninger som et kollegium. Men vi har fornuftige drøftelser. Man har uenigheter med hverandre. Men når avgjørelsen er tatt, står regjeringen bak den.

– Det er forskjell på å være uenig med dem og stå bak dem?

– Når regjeringen drøfter spørsmål, så er det fornuftige å ha både argumenter for og mot. Når du har én statsminister, 19 statsråder og tre partier, så er det uenighet innad i regjeringen før man har konkludert. Da står man sammen. Det gjør også jeg.

NFF oppgitt

Tilbake til Norges Fotballforbund. På Ottestad i Innlandet fylke befinner Ane Guro Skaare-Rekdal seg. Visepresidenten i NFF er oppgitt. Hun trodde breddeidretten skulle få grønt lys for noen få dager siden.

– Det er vanskelig å vite hvem man skal tro på. Alt er veldig uforutsigbart og det gjør at man ikke stoler på regjeringen her, sier hun.

– Et frislipp vil jo føre til økt mobilitet i samfunnet, selv om det ikke skulle foregå smitte på banen?

– Jeg kjøper ikke det argumentet. For folk kan allerede i dag dra på trening og trene med én meters avstand. Og om ikke spillet er problemet, så blir det rart når de øker gruppestørrelsen fra 20 til 30 personer. Da øker de muligheten for mobilitet som de sier de er redd for.

– Det er trolig mange sektorer som roper på gjenåpning, men der man holder igjen selv om man ikke er sikker på smittefaren?

– Det er det helt sikkert, men vi er valgt til å forvalte vår idrett. Og så mener vi virkelig at fotballen har laget så gode regelverk at man bør kunne åpne opp. Det handler om protokoller, e-læring, Olsvik-rapporten og mye mer. Gruppen med unge voksne, de over 20 år, har vært veldig hardt rammet i denne pandemien. Derfor er det så viktig å komme i gang igjen, av hensyn til psykisk og fysisk helse, sier Skaare-Rekdal.

– Protokoller er heller ikke bombesikre, det er ikke lenge siden man så brudd på disse i for eksempel Start?

– Nei, de er ikke bombesikre. Men vårt beste bidrag til smittevern er å holde aktiviteten i klubbene, ikke uorganisert på løkka, mener NFF-toppen.