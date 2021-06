Kommentar

Dette var tynn suppe, Solbakken

Av Knut Espen Svegaarden

FRUSTRERENDE: Norges landslagssjef, Ståle Solbakken, fikk noen flere rynker i panna etter onsdagens møte med Luxembourg. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

(Norge-Luxembourg 1–0) Norge har de antatt beste spillerne sine lengst frem på banen. Da nytter det ikke å bruke en time før det skapes en målsjanse mot en nasjon som Luxembourg. Det er rett og slett ikke bra nok.

Nå kom scoringen til slutt, tre minutter på overtid, ved Erling Braut Haaland. Og 2. omgangen, og en seier, retter opp litt av inntrykket etter en ellers svak landskamp.

Det er i september det er alvor, da VM-kvalifiseringen fortsetter. Men både for landslagssjef Ståle Solbakken og mange av spillerne er kampene nå i juni den eneste muligheten til å viser at de skal være med til høsten.

Og ikke minst for Solbakken å se at laget hans er på rett vei.

Mot Luxembourg så det ut som Norge spilte et spill der styrestaven manglet. Det var uvanlig upresist. Den viktigste pasningen var altfor ofte slurvete. Rytmen var ikke der, det ble hakkete, jagete. Og lite konstruktivt. Og det førte igjen til at Erling Braut Haaland, toppscorer i sesongens Champions League, kom til en - 1 - målsjanse på de 92 minutter første minuttene. Mot Luxembourg.

Spissmakker Alexander Sørloth kom ikke til noen.

Det var innbytter Kristian Thorstvedt som spilte Haaland frem etter 93 minutter. Thorstvedt har den ekstra viljen som trengs i sånne tette kamper. Og da den rette ballen endelig kom viste Dortmund-spissen at han er dødelig effektiv.

«De rette ballene» fikk han knapt nok se snurten av mot Luxembourg.

Nå er ikke Luxembourg lenger den lett-match-motstanderen Norge var vant til for 10–20 år siden. De taper sjelden med mer enn to mål mot noen motstander, og de har vunnet fire landskamper de to siste årene.

Likevel - klarer ikke Norge å håndtere/score mot Luxembourg, hvordan skal det da gå mot Nederland i september?

Med skifte av landslagssjef, og så entusiastisk og «på» som Ståle Solbakken er som type, er det nesten et mysterium at det norske landslaget virker litt dødt, med lite energi. Ja, de fleste av spillerne er ferdig med en lang sesong, og er lovlig slitne nå i juni. Men det var sånn i mars også.

Det er mulig å finne unnskyldninger for det meste her i verden, men akkurat dette fremstår overraskende for meg. Det ser ikke veldig engasjerende ut, det ser heller litt fantasiløst ut. Jeg tviler på om Ståle Solbakken hadde trodd det skulle se sånn ut da han sa ja til denne jobben.

Så kan du argumentere med treningskamp, med varme og at Norge hadde full kontroll på kampen. Og at de til slutt vant. Men jeg hadde forventet mer av spillere som Martin Ødegaard (i en ny rolle) og Erling Braut Haaland, topp internasjonale spillere, jeg hadde forventet mer av dem som fikk en mulighet, som Jonas Svensson og Jens Petter Hauge.

Men Kristian Thorstvedt viste i hvert fall at han vil være med på moroa (?) i september.

Tre målsjanser og et mål mot en motstander som Luxembourg, det er ikke bra nok. Mot en langt bedre motstander som Hellas, på søndag, vil Norge bli straffet med en så svak kamp som mot Luxembourg.

Så langt, de fire første landskampene, under Ståle Solbakkens ledelse har vært en skuffelse. Han er nødt til å få mer ut av stjernene.

Det er helt avgjørende hvis Norge skal være med på moroa (?) til høsten.