TAKK FOR KAMPEN: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) sammen med Nuno Espirito Santo, avtroppende Wolverhampton-manager, etter sesongens 38. og siste Premier League-kamp. Foto: ANDY RAIN / POOL

Solskjær leverte historisk bortesesong: − Det var på tide

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United gikk gjennom Premier League-sesongen uten et eneste nederlag på bortebane. Han mener prestasjonen var i «Sir Alex Fergusons ånd».

Publisert: Nå nettopp

– Det var på tide at vi klarte det. Vi har ikke gjort det før, sier Ole Gunnar Solskjær til MUTV etter den avsluttende seieren mot Wolverhampton.

– Fantastisk av spillerne. I dag rundet vi det av med et ungt lag i Manchester Uniteds ånd, i ånden til Sir Alex, sier Solskjær til BBC.

Han gjorde ti endringer i startoppstillingen fra tirsdagens kamp mot Fulham. Halvparten av angrepsrekken besto av den svenske 19-åringen Anthony Elanga og ivorianeren Amad Diallo (18). Kampens tre innbyttere var relativt ukjente Hannibal Mejbri (18), Shola Shoretire (17) og Will Fish (18).

– Jeg visste at vi risikerte rekorden ved å gjøre alle endringene, men vi ble nødt til det. Én – fordi vi tror på disse spillerne, to – fordi at de spillerne som har spilt så mye denne sesongen trengte en energiboost før onsdag.

Da spiller Manchester United finale i Europa League mot spanske Villarreal. Solskjær kan sikre sitt første trofé som manager for klubben han vant Champions League, Premier League (6) og FA-cupen (2) med som spiller.

– Du føler alltid et press etter å vinne trofeer i Manchester United, så klart, svarer Solskjær på spørsmål om troféjakten.

Han sier samtidig at en tittel ikke nødvendigvis tegner et klart bilde av tingenes tilstand.

– Et trofé kan gjemme over andre svakheter.

– Det neste steget er å vinne trofeer og forhåpentligvis utfordre mesterne i Premier League også.

Manchester City endte sesongen med 86 poeng, 12 flere enn United. Til tross for to tap mot Tottenham og Brighton, klarte de likevel å ta flere bortepoeng enn Solskjærs mannskap (se faktaboks).

Premier Leagues bortetabell 2020/21 1 . Manchester City – 45 poeng 2. Manchester United – 43 3. Leicester – 38 4. Everton – 37 5. Liverpool – 36 Vis mer

PS! Det er kun to lag som tidligere har gått gjennom en hel sesong uten tap på bortebane, ifølge NTB. Preston North End (1888/89) og Arsenal (2001/02 og 2003/04).