Ny rekord av Bodø/Glimt – Start med viktig poeng i bunnstriden

KRISTIANSAND (VG) (Start - Bodø/Glimt 1–1) Ustoppelige Bodø/Glimt tok poengrekorden i Eliteserien fra Molde. Nå jakter de en ny milepæl - 100 mål - og dit er det ni scoringer til.

Slettes ingen umulighet for nordlendingene som for lengst er seriemester. Nå handler det om rekorder. Det er tre kamper til å gjøre det på. Mot Stabæk (H), Haugesund (B) og Viking (H).

Men da må de gule finne seg selv igjen. Det ellers så velfungerende offensive maskineriet fungerte ikke mot Start. Hjemmelaget kunne lett ha vunnet - og stått med to poeng til - foran den meget viktige kampen mot Mjøndalen søndag.

Bodø/Glimt står med 72 poeng. Poenget de fikk mot Start onsdag kveld i Kristiansand var nok til å ta den gamle rekorden fra Molde (71 poeng) fra 2014. Scoringsrekorden tilkjempet de seg i forrige serierunde da de herjet med Rosenborg (5–1) på Aspmyra. Det var for øvrig RBK som toppet den statistikken (87 mål i 1997).

Start tapte 6–0 på Aspmyra i forrige ligamøte lagene imellom. Og det så ikke lovende ut da Ola Solbakken banket ballen i mål etter to minutter. Men Glimt-vingen var offside. Korrekt idømt viste også TV-bildene.

Heldigvis for hjemmelaget som er på desperat poengjakt i kampen for fornyet kontrakt i Eliteserien. De vant viktige dueller i midtbaneleddet, og kom seg rundt på kantene. Slik ordnet de 1–0. Christian Bolanos lurte Fredrik Bjørkan. Inne foran mål traff han Eirik Schulze som smatt foran Isak Amundsen.

Men Glimt svarte med utligning etter 25 spilte minutter. Straffen var omdiskutert - og trener Joey Hardarson ba åpenbart om svar fra dommer Mohammad Usman Aslam - på vei til pause. Uansett. Det så det klønete ut da Mohamed El Makrini rygget inn i Ulrik Saltnes.

KLAGER: Joey Hardarson (med lule) klager til dommer Mohammad Usman Aslam. Her går han sammen med assistentdommerne Dag Roger Nebben og Kim André Johnsen. Foto: Tor Erik Schrøder

Kasper Junker fintet ut Jonas Deumeland. Scoringen var hans 21. for året. To bak Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino (Kristiansund). Glimts danske spiss kunne økt til 2–1, men headet over like før pause. Men Start hadde den beste mulighet til ledermål da Bolanos traff Makrini, som headet i tverrliggeren.

Publisert: 02.12.20 kl. 19:53

