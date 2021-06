Kommentar

Nederland var moro så lenge det varte

Av Trond Johannessen

UTE: Denzel Dumfries (bak), Stefan de Vrij og Frenkie de Jong henger med hodet etter 2–0-tapet for Tsjekkia. Foto: Laszlo Balogh / AP Pool

BUDAPEST (VG) (Tsjekkia – Nederland 2–0) Lagene gikk på banen etter pause til tonene fra «Highway To Hell» og den veien gikk det for Nederland.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Tsjekkia er i EM-kvartfinalen. Nummer 40 i verden. EM mistet en av de store, men fikk en sensasjon et mesterskap trenger.

Matthijs de Ligt får den verste hjemturen til Nederland, etter at han klønet bort både ballen og en tsjekkisk sjanse med hånden ti minutter etter pause. Derfra og inn hadde tsjekkerne full kontroll.

Nå reiser de til Baku for å møte Danmark, Nederland må nøye seg med Ullevaal og Norge i VM-kvalifiseringen 1. september.

De drømte om så mye mer og det er vakkert når en far ved siden av meg legger armen rundt sønnen sin, begynner å filme med mobilen og gyver løs på nasjonalsangen. Det er vondt når det snaue to timer senere ender i tårer og en oransje fiasko.

I Tsjekkia er og blir det ekstase, selv om spillerne roet seg fort, ruslet rundt Puskas Arena og også fikk stående applaus av skuffede nederlendere. Men de rakk en tur til over til sine egne i den velbesatte tsjekkiske svingen. Dette var en enorm triumf.

Nederland var mestscorende i gruppespillet og moro så lenge det varte, men det var jo mange som lurte på hvor lenge det kunne gjøre det. Dette laget manglet en defensiv grunnmur, det var litt for mye karnevalfotball, full fart frem på alle kanter. Slik vinner man fotballhjerter, sjelden fotballmesterskap.

Og man kan vinne proffkontrakter. Den energiske høyrekanten Denzel Dumfries fra PSV scoret to EM-mål og løper fort opp et helt annet sted enn i Eindhoven fra høsten av. Kanskje får lagkameraten Donyell Malen muligheten i en stor klubb også, selv om han misbrukte den store muligheten han fikk sekunder før De Ligt forsvant.

TOK PÅ SEG SKYLDEN: I et intervju med nederlandsk TV etter kampen, tok Matthijs de Ligt på seg skylden for at Nederland tapte. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

Tomas Kalas falt, Malen kom plutselig helt alene med keeper, men fikk kanskje litt for god tid, som Arjen Robben gjorde på stillingen 0–0 i VM-finalen i 2010. Den gangen reddet Iker Casillas, denne gangen reddet Tomás Vaclík, Nederland kommer til å huske begge to ganske lenge.

Nederland er fotballens nesten-nasjon, selv om det i og for seg var et godt stykke frem til det stempelet i dette mesterskapet.

Nå var de lykkelige over å være med igjen, etter å ha misset to mesterskap på rad. Det de kalte for en «lang vinter» var over, og i Budapest var det oppunder 30 grader.

Den ungarske hovedstaden var kledd i oransje og rødt, Puskas Arena badet i fine farger, reklamen var regnbuefarget, alt var på plass. Dette føltes som en klassisk mesterskapsfight, mellom lagene som sto for en av tidenes mest klassiske EM-oppgjør i 2004 (3–2 til Tsjekkia).

For 17 år siden satt Frank de Boer på benken, det gjorde han i dag også, nå som omdiskutert sjef. Før EM var han kritisert, han har hatt minimal suksess i utenlandske klubber, var han mannen som kunne styre Nederland mot noe stort? Etter gruppekampene begynte kritikerne å rygge, nå kommer de til å storme frem igjen.

De Boer har en 193 centimeter høy mann å «skylde på». Man kan komme et stykke uten Virgil van Dijk, men Nederland vil stoppe et sted uten verdens beste midtstopper – og det endte altså i brystkassene på fysisk robuste tsjekkere.

I BUDAPEST: Trond Johannessen.

Da de Ligt falt gjorde Nederland det samme. De ble liggende bakpå, og i feltet var det Tomas-toget som ble tøffest: Tomas Kalas til Tomas Holes og da gikk det hull på den oransje ballongen. Så viste Patrik Schick nok en gang frem sitt deilige venstrebein og Tsjekkia var blitt et nederlandsk mareritt igjen.

Det ble to tap i kvalifiseringen til EM i 2016 også. Det hjalp ikke med «la-la-la-la» og oransje skøytestemning på tribunen, Czechy, Czechy, Czechy ble for sterke.

Danmark eller Tsjekkia skal til EM-semifinalen.

For Nederland gikk motorveien et annet sted.