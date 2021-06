FOTBALLPRESIDENT: Terje Svendsen i NFF mener Avaldsnes er illojale overfor norsk idrett. Her fra en pressekonferanse utenfor kulturdepartementet i 2020. Foto: Frode Hansen/VG

NFF truer Avaldsnes med sanksjoner – beklager brev-tabbe

Norges Fotballforbund truer Avaldsnes med å frata dem medlemskap i den norske idrettsorganisasjonen om de ikke terminerer samarbeidsavtalen med spillselskapet Betsson.

Av Morten Asbjørnsen

Publisert: Nå nettopp

– Vi vil sterkt anmode Avaldsnes om å revurdere markedsføringssamarbeidet med Betsson, og i stedet lojalt støtte opp enerettsmodellen som står sterkt i idrettens verdigrunnlag, og gjennom dette bidra til en langsiktig og bærekraftig økonomi for norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding fra NFF onsdag.

I pressemeldingen kommer det også frem hvilke konsekvenser Avaldsnes kan få om de fortsatt velger å holde liv i avtalen med det utenlandske bettingselskapet.

– I 2013 vedtok idrettsstyret at de ikke vil tildele økonomiske midler til idrettslag og andre organisasjonsledd i medlemsorganisasjonen som mottar midler fra utenlandske spillselskaper, som er ulovlig i Norge. Avaldsnes’ avtale med Betsson kan, dersom den ikke termineres, medføre at NFF holder tilbake økonomisk støtte til Avaldsnes. Det er i alle fall naturlig at forbundsstyret foretar en vurdering om samarbeidet skal få konsekvenser, sier Terje Svendsen og legger til:

– Faktisk kan ytterste konsekvens bli at aktuell klubb blir fratatt sitt medlemskap i den norske idrettsorganisasjonen.

REAGERER: Asle Skjærstad, her fra et intervju med VG tidligere denne måneden. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Det kommer også frem at NFF sendte brev til Avaldsnes tirsdag denne uken med budskapet. Det skjønner styreleder i Avaldsnes, Asle Skjærstad, lite av.

– Vi har ikke mottatt noe som helst. Vi vet ikke om det sendes på gammelt vis per post. Vi har akkurat blitt gjort oppmerksomme på dette gjennom mediene nå. Vi har ennå ikke hatt tid til å lese gjennom artikkelen på forbundets sider. Jeg er sjokkert over at NFF informerer oss gjennom mediene. Nå skal jeg sette meg ned og lese det som står på deres hjemmesider før vi kommer med ytterligere kommentarer, sier en frustrert Skjærstad til VG.

Han mener at avtalen med Betsson er innenfor regelverket ettersom den kun gjelder for aktivitet i utlandet. Nå ber han enten Svendsen komme til Avaldsnes for et møte eller så tar han gjerne turen selv til Ullevaal.

– Vi vil høre hva de faktisk mener er usolidarisk og hvorfor NFF presser oss til å støtte opp under enerettsmodellen og monopolvirksomhet, sier han og legger til:

– NFF, som er en så stor aktør, utfordrer ytringsfriheten med å true oss som en liten klubb med økonomiske sanksjoner og i verste fall utestengelse gjennom mediene. Det finnes tydeligvis ikke grenser for maktarroganse.

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, bekrefter til VG at det har skjedd en glipp.

– Det har skjedd en teknisk feil. Brevet har blitt hengende igjen på en utboks på en iPad. Det beklager vi selvsagt, og det skal vi også gjøre til Avaldsnes. Det er feil at Avaldsnes skal få dette presentert på denne måten. Dette har ingenting med maktarroganse å gjøre. Det er en feil og en tabbe fra oss, og det beklager vi, sier han og legger til at brevet skal bli sendt fortløpende.