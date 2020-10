Ancelotti raser etter utvisning i sesongens første tap: − En vits

(Southampton - Everton 2–0) Carlo Ancelottis Everton var Premier Leagues eneste ubeseirede lag. Så møtte de Southampton - og ble rundspilt.

Men Everton beholder fortsatt tabelltoppen, foran byrival Liverpool, på bedre målforskjell. De er imidlertid ikke ubeseiret lenger. For første gang siden 1967/68-sesongen har samtlige 20 lag i den engelske toppdivisjonen gått på et tap etter seks serierunder.

Det melder statistikkleverandøren Opta.

Det har vært morsomt å se Everton denne sesongen. Angrepet deres, anført av den nye publikumsfavoritten James Rodriguez og Premier Leagues toppscorer Dominic Calvert-Lewin (syv mål, delt 1. plass med Heung-Min Son), har bidratt til at Everton står med 14 scorede mål i sesongåpningen. Bare Liverpool og Tottenham (begge 15 scorede) har funnet nettet flere ganger.

Men på Englands sørkyst kom The Toffees raskt ned på jorden igjen.

HVA SKJER? Carlo Ancelotti var oppgitt på sidelinjen på St. Mary’s Stadium. Der så han, for første gang denne sesongen, sitt lag tape. Foto: ANDY RAIN / X01348

Rasende Ancelotti

Everton var aldri i nærheten av å nå samme nivå som de har vist tidligere denne sesongen. Bortsett fra et tverrligger-treff fra islandske Gylfi Sigurdsson, som fikk sjansen i startelleveren ettersom Richarlison soner karantene etter sitt røde kort mot Liverpool, hadde Everton svært lite å by på.

Southampton gikk opp til både 1- og 2–0 i første omgang. Først ved James Ward-Prowse som kombinerte fint med Danny Ings, og deretter ved Che Adams som hamret ballen kontant i mål etter et innlegg fra Ings.

Ings, som er vant til å score målene, spilte i dag anført hovmesterantrekket. I sin 117. Premier League-kamp noterte han seg for første gang for to målgivende pasninger i én og samme kamp.

Samtidig gikk Calvert-Lewin målløs av banen for første gang denne sesongen:

TUNG DAG: Dominic Calvert-Lewin fikk tøffe arbeidsforhold mot Jannik Vestergaard og Jan Bednarek. Foto: NAOMI BAKER / POOL

Nytt rødt kort

Everton savnet Richarlison, som også mister de to kommende kampene etter sin knallharde takling på Thiago Alcantara i Merseyside-derbyet.

Nå må Ancelotti klare seg uten enda en nøkkelspiller.

Lucas Digne fikk nemlig direkte rødt kort etter å ha stemplet Southampton-backen Kyle Walker-Peters bakfra. Franskmannen var rasende etter å ha blitt sendt tidlig i dusjen.

Ancelotti varsler etter kampen at Everton vil anke avgjørelsen.

– Det røde kortet var en vits. Det var utilsiktet, og i hvert fall ikke voldelig. Kanskje alt snakket om Jordan Pickford og Richarlison påvirket avgjørelsen. I så fall er det ikke bra og ikke rettferdig. Vi vil garantert anke avgjørelsen, sier Ancelotti.

Situasjonen kan du se i videovinduet øverst.

Det var stor uenighet om det røde kortet var riktig. Blant annet skrev den tidligere storscoreren, og nåværende programlederen Gary Lineker, at «det aldri burde vært et rødt kort».

– Å løpe bak noen og ved et uhell tråkke på hælen deres burde aldri være et rødt kort. Kan du ikke jage noen lenger?

Det røde kortet ble imidlertid gitt, og Digne mister nå kampene mot Newcastle, Manchester United og Fulham.

Foto: FRANK AUGSTEIN / X01348

Tabell-byks for Saints

Southampton imponerte stort hjemme mot serielederen, og har begynt å finne formen. Forrige runde kriget de seg til poeng mot Chelsea, og nå, med resultatet mot The Toffees, bykser de fra 13. til 5. plass på tabellen.

25. oktober i fjor tapte Southampton 0–9 for Leicester, i det som var et rekordstort tap i Premier League.

Nøyaktig ett år senere vinner de fullt fortjent mot Premier Leagues serieleder.

Og Aston Villa, som fikk juling mot Leeds fredag, kan fortsatt overta tabelltoppen. De er nemlig bare poenget bak Liverpool og Everton - men har én kamp mindre spilt.

Premier League S V U T M P 1 Everton 6 4 1 1 14 – 9 5 13 2 Liverpool 6 4 1 1 15 – 14 1 13 3 Aston Villa 5 4 0 1 12 – 5 7 12 4 Leeds United 6 3 1 2 12 – 9 3 10 5 Southampton 6 3 1 2 10 – 9 1 10 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk