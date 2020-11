SLAPP UNNA: Avaldsnes-keeper Victoria Esson halte ut tiden, men fikk ikke indirekte frispark imot. Foto: Annika Byrde

Dommertabbe kan bety omkamp i cupen

(Avaldsnes – Arna-Bjørnar 1–0) En stor dommertabbe preget avslutningen av NM-kvartfinalen mellom Avaldsnes og Arna-Bjørnar. Nå varsler taperlaget protest.

NTB

Nå nettopp

En tidlig scoring av landslagsspiller Elise Thorsnes gjorde at Avaldsnes vant 1–0 over Arna-Bjørnar og er klar for semifinalen i cupen – kanskje.

Kvartfinalen kan nemlig få et etterspill i fotballforbundets doms- og sanksjonsutvalg. Arna-Bjørnar varsler nemlig protest etter en dommerfeil på overtid.

Avaldsnes-keeper Victoria Esson fikk nemlig gult kort for uthaling av tiden, men dommer Veronika Fjeldvær lot henne få tilbake ballen og starte spillet. Ettersom ballen var i spill da det ble blåst, skulle det ifølge regelverket vært dømt indirekte frispark til Arna-Bjørnar inne i 16-meteren.

– Det er frustrerende når du blir frarøvet en potensielt stor målsjanse som følge av en stor dommerfeil, sier Arna-Bjørnar-trener Remi Natvik til TV 2.

Han forteller at laget varslet at det vil bli levert protest.

La seg flat

Dommeren medgir at hun gjorde en feil.

– Jeg har lagt meg helt flat. Det var en feil avgjørelse, og det burde blitt dømt indirekte frispark, sier Fjeldvær til TV 2.

Arna-Bjørnar har tre dagers frist med å sende en skriftlig anke. Det kan ende med at kampen må spilles om igjen.

En tidlig scoring ble den eneste i tirsdagens kamp. 13 minutter av 1. omgang var spilt da hjemmelaget tok ledelsen. Elise Thorsnes vant ballen høyt i banen, Andrea Nordheim overtok den og kom seg til et skudd som det ble gitt retur på. Den tok Thornes seg av til 1–0 for Avaldsnes.

Dobbeljakt

Arna-Bjørnar hadde et par gode sjanser før hvilen og kunne fort ha scoret også de. Avaldsnes var det beste laget etter pause og vant fortjent, men altså på omstridt vis.

Avaldsnes er nummer tre i Toppserien og er garantert medalje før søndagens serieavslutning. Med maksimal flyt kan laget også ta gull. Laget startet cupkampen mot Arna-Bjørnar med samme lag som slo Klepp 3–0 i siste serierunde.

Publisert: 10.11.20 kl. 19:27