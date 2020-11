Fantasy Premier League: Disse spillerne skiller seg fra mengden før Gameweek 8

Mens en stor andel av befolkningens øyne er rettet mot presidentvalget i USA, tar vi et dypdykk i et ganske mye viktigere tema: Hvilke spillere kan gi FPL-ranken din et skikkelig boost?

For mindre enn 10 minutter siden

Mange har allerede mistet tålmodigheten, gjort wildcard eller rett og slett sluttet å spille.

Ikke gi opp ennå, det er fortsatt håp for deg. Men nok motiverende ord, la oss gå rett på sak.