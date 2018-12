TILBAKE MED ET SMIL: Samuel Eto'o gjorde et vellykket comeback for Barcelona. Her gratuleres han av servitør Ronaldo etter å ha scoret 3-0-målet. Foto: EPA

Ronaldinho svarte kritikerne med storspill

FOTBALL 2007-02-25T22:57:00Z

(Barcelona-Athletic Bilbao 3-0) Ronaldinho var sammen med Samuel Eto'o svært toneangivende da Barcelona lekte seg til tre poeng søndag kveld. Og etterpå kastet han skjorta.

Publisert: 25.02.07 23:57 Oppdatert: 26.02.07 00:45

Spansk tabellkonkurranse:Sjekk stillingen!

Den spanske sportsavisen AS skrev tidligere i uka at Ronaldinho har problemer med vekten , og at han derfor presterer dårlig. At saken dukket opp få dager etter tapene mot Valencia og Liverpool er neppe tilfeldig.

Men søndag svarte Ronaldinho kritikerne og viste hva han er god for. Det hjalp også på humøret til Barcelona-fansen at Samuel Eto'o er tilbake på laget etter et skadeavbrekk.

Nå håper de at spissen blir helt klar til returmøtet med Liverpool om halvannen uke - i kveld ble han byttet ut etter 67 minutter. Etter 1-2 tapet hjemme er det spanske storlaget nødt til å score minst to mål på Anfield for å avansere i Champions League.

Avgjorde før pause

Stakkars Atheltic Bilbao hadde lite å stille opp med på Camp Nou. Laget trenger sårt poeng, men var ikke i nærheten av å klatre over nedrykksstreken søndag kveld.

Fernando Amorebieta scoret like godt selvmål etter 23 minutter, og syv minutter senere gjorde Eto'o forarbeidet da Xavi økte til 2-0.

Fem minutter før sidebytte var det Ronaldinhos tur til å være servitør og Eto'o satte ballen forbi Bilbao-keeper Daniel Aranzubía.

De siste 45 minuttene var det lekestue og Barcelona skapte flere store sjanser uten å spille for full maskin.

Driblefant

Blant annet hadde Ronaldinho et nydelig dribleraid der han fintet seg fri fra tre Bilbao-forsvarere inne i feltet og lobbet ballen i tverrliggeren fra skrå vinkel. Hadde avslutningen gått inn ville det blitt en ny drømmescoring på brassens CV.

Etter at fløyta gikk for full tid taslet Ronaldinho av banen med et digert glis og viste sin bare mage til ære for fotografene. Den 26 år gamle brasilianeren er i alle fall ikke blitt redd for å blotte pondusen etter påstandene om vektproblemer.

Ettersom Sevilla spilte uavgjort tidligere på dagen fikk Barcelona en luke på to poeng på toppen av spansk 1. divisjon.

Spansk 1. divisjon:Barcelona - Athletic Bilbao 3-0 (3-0). B: Amorebieta (selvmål 22), Xavi (29), Eto'o (40).

Betis - Recreativo Huelva 0-0. T: 40.000.

Celta - Racing Santander 2-2 (2-0). C: Baiano (str. 27), Bamogo (35). R: Munitis (59), Alvarez (str. 79). T: 13.500.

Getafe - Sevilla 0-0. T: 12.000.

Gimnàstic - Valencia 1-1 (0-0). G: Castro (90). V: Joaquin (63). T: 13.000.

Levante - Zaragoza 0-0. T: 11.552. Rødt kort: Descarga (90), Levante.

Osasuna - Espanyol 0-2 (0-1). E: Coro (12), Raul Tamudo (65). T: 16.165. Rødt kort: Jarque (76), Espanyol.

Villarreal - Mallorca 2-1 (1-1). V: Tomasson (37), Fuentes (89). M: Pereya (26). T: 19.000.



Barcelona 24 14 7 3 49 - 20 49

Sevilla 24 14 5 5 44 - 22 47

Valencia 24 13 4 7 35 - 23 43

Real Madrid 24 13 4 7 31 - 20 43

At. Madrid 24 11 7 6 30 - 21 40

Zaragoza 24 11 6 7 35 - 24 39

Recreativo 24 11 4 9 33 - 30 37

Getafe 24 10 6 8 21 - 16 36

Espanyol 24 9 8 7 26 - 25 35

Rac. Santander 24 8 9 7 26 - 29 33

Dep. La Coruna 24 8 9 7 19 - 25 33

Villarreal 24 9 5 10 22 - 30 32

Osasuna 24 9 3 12 30 - 31 30

Betis 24 6 9 9 23 - 28 27

Levante 24 6 9 9 21 - 31 27

Celta 24 6 8 10 26 - 34 26

Mallorca 24 7 5 12 22 - 35 26

Ath. Bilbao 24 6 7 11 26 - 34 25

Real Sociedad 24 2 8 14 13 - 31 14

Gimnastic 24 3 5 16 25 - 48 14