«Caro» reddet Norge etter sjansesløseri: - Er bare sykt lettet

Publisert: 10.04.18 22:24

FOTBALL 2018-04-10T20:24:55Z

PORTADOWN (VG) (Nord-Irland-Norge 0–3) I over en time stanget Norge mot det nordirske målet, så kom redningen i form av Caroline Graham Hansen.

I det 61. minutt ble Guro Reiten servitør da Graham Hansen ble spilt fri og plutselig var alene med keeper. Hun satte ballen under keeper og i mål fra kort hold.

Den scoringen kan bli viktig i kampen om en VM-plass neste år, for i Dublin gjorde Nederland i kveld jobben sin mot Irland og vant 2–0. Nå må Norge gjøre jobben i de neste to kampene, begge mot Irland i juni.

– Jeg er bare sykt lettet. Det var vanskelig å spille fotball utpå her i dag. Vi viser stor moral når vi bare fortsetter å male på, og til slutt sitter den, sier «Caro» om det første målet.

Men det holdt på å gå galt for Norge her i Portadown i kveld. Det skyldes ikke de norske spillerne, for de gjorde jobben sin og spilte Nord-Irland trill rundt etter alle kunstens regler. Dommerteamet, eller rettere sagt en assistentdommer, var ikke helt med på notene.

For før Graham Hansen fikk hull på byllen fikk Isabell Herlovsen feilaktig annullert et mål.

Det ble som ventet enveiskjøring mot det nordirske målet fra start. Maria Thorisdottir, Frida Maanum og Ingrid Moe Wold hadde de tre største sjansene i første omgang, men en god og litt heldig keeper fikk reddet.

2. omgang ble en reprise, men igjen var Norge for upresise på siste tredelen av banen. Alle cornerne - og dem var det flere titalls av - ble ikke utnyttet.

Så viste «Caro» magi - igjen. Tre minutter før full tid klinket hun til på volley fra 15 meter. Ballen gikk via tverrligger og i mål. Et klassemål, rett og slett.

– En bra kamp

På overtid fikk også Isabell Herlovsen sitt mål - hennes 53 for landslaget. Fra kort hold økte hun til 3–0.

– Vi gjør en bra kamp. Vi skal ikke skylde på underlaget, men det bidrar til at det ikke sitter på den siste tredelen. Det spiller ingen rolle når vi scorer målene, men vi har full kontroll på denne kampen, sier landslagstrener Martin Sjögren.

Han droppet å følge utviklingen i kampen mellom Nederland og Irland selv om den var ferdig en halv time før Norge tuslet av banen i duskregnet i Portadown.

– Når vi sitter der så betyr det ikke noen stor rolle. Da handler det om at vi må gjøre vår jobb, sier svensken.

Fakta Slik spilte Norge Ingrid Hjelmseth 5

Ingrid Moe Wold 6

Maren Mjelde 5

Maria Thorisdottir 6

Kristine Minde 5

Caroline Graham Hansen 7

Frida Maanum 5

Ingrid Syrstad Engen 7 BB

Guro Reiten 5

Isabell Herlovsen 5

Elise Thorsnes 4

Sjanser: 1–10

Dommer: Lina Lehtovaara (Finland), 6 poeng.

