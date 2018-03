Salah gjorde det igjen – sørget for seier i Klopp-jubileet

(Crystal Palace – Liverpool 1–2) Fra tribuneplass fikk Alexander Sørloth (22) se sitt Crystal Palace rote bort viktige poeng mot Liverpool og jubilanten Jürgen Klopp (50). Den store helten? Mohamed Salah (25), selvfølgelig.

På Selhurst Park ledet nemlig den tyske manageren Liverpool i sin 100. Premier League -kamp, og det ble – til slutt – et lystig jubileum for tyskeren, takket være scoringer fra Sadio Mané og Mohamed Salah.

– Det var en fortjent seier. Vi fikk en vanskelig start, og det er ikke noe nytt at vi må krige når vi kommer hit, men det gjør det bare enda bedre når vi til slutt vinner, sier Klopp til BBC etter å ha innkassert tre nye poeng.

Men før seieren kunne innkasseres, fikk Liverpool en forferdelig start på oppgjøret.

Kampen var nemlig ikke mer enn 13 minutter gammel da Loris Karius felte Wilfried Zaha i egen 16-meter. Da pekte dommer Neil Swarbrick på straffemerket og Luka Milivojevic gikk frem. Fra ellevemetersmerket satte han inn sin syvende straffescoring for sesongen.

«The Eagles» kom til flere gode muligheter i løpet av kampen, og spesielt Christian Benteke misbrukte flere store muligheter i Alexander Sørloths fravær.

Kostbart sjansesløseri

Sørloth, som på grunn av en lårskade måtte melde forfall til landskampene hvor det ble seier mot Australia og Albania , fikk fra tribunen se sine lagkamerater først ta ledelsen – for så miste den – og til slutt sitte igjen med ingenting.

– Det kjennetegner et godt lag å vinne når man ikke er p åsitt beste. Vi fortsatte å prøve, og ved pause tenkte vi at vi fortsatt kunne vinne. Spillerne leverte, og vi fikk resultatet, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson ifølge BBC .

Tidlig i 2. omgang kom utligningen fra gjestene.

James Milner serverte Sadio Mané etter strålende forarbeid, og senegaleseren hadde en enkel jobb med å bredside inn utligningen for Merseyside-klubben.

Etter det var Liverpool det beste laget, men det var vertene som produserte de virkelig store sjansene. Benteke hadde – mot sin gamle arbeidsgiver – to gigantiske muligheter alene med keeper. Den ene sendte han langt utenfor, den andre like over.

Super-Salah

Liverpool-spillet satt ikke like godt som det gjorde før landslagspausen, da de blant annet knuste Watford 5–0 . Da scoret Mohamed Salah hele fire mål , men egypteren, som også scoret i landslagspausen , var – uvanlig nok – noe usynlig idet han inntok engelsk gress igjen.

Men han trengte bare den ene muligheten, og slo til da Liverpool trengte ham som mest.

Syv minutter før full tid var han på rett plass til rett tid da han fikk ballen av Andrew Robertson inne i boksen. Han tok en touch for å legge til rette, før han hamret Liverpool i ledelsen med sin 29. Premier League-scoring for sesongen.

Salah ble matchvinner, og Liverpool inntar dermed 2. plass på tabellen. Det kan imidlertid Manchester United gjøre noe med, når de tar imot Swansea til kamp på Old Trafford klokken 16.00. Den kampen kan du følge på VG Live .

For Sørloth og Palace sin del blir de værende på 16. plass på tabellen, bare to poeng over nedrykksstreken.