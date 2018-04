Slik svarer Rosenborg på Fagermos «vanvittig pris»-påstand

Publisert: 06.04.18 20:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-06T18:21:05Z

TRONDHEIM (VG) Rafik Zekhnini (20) lover mye moro som Rosenborg-spiller. Han mener han er blitt mye bedre i Italia. På omtrent alt.

Konfrontert med Odd-trener Dag-Eilev Fagermos påstand om at Fiorentina krevde «en vanvittig høy leiepris», sier Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye følgende:

– Det kommer an på hvem du spør. Hvis vi hadde følt at det var for dyrt, så hadde vi ikke gjort det.

– Jeg vet ikke hva slags avtale Fagermo har fått, men for oss er det ikke vanvittig dyrt, legger Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til.

20-årige Zekhnini kunne tatt våren i mektige Firenze i deilige Toscana, men med bare ti minutter førstelagsfotball denne sesongen valgte han Midt-Norge og Trondheim.

Og der kom snøen sidelengs under torsdagens formiddagsøkt.

– Jeg vil ikke si at jeg ikke har lyktes. Jeg har hatt noen veldig fine måneder der nede. Stor takk til Fiorentina. Jeg har blitt en mye bedre spiller, og det er det viktigste, sier Zekhnini etter sin første Rosenborg-trening.

Ønsker seg tilbake

– Jeg er blitt mer voksen. Ikke minst som fotballspiller. Klokere i valgene, bedre offensivt og bedre defensivt. Jeg mener at jeg er blitt en bedre fotballspiller overalt på banen. Jeg er fornøyd med utviklingen min, og det har jeg fått ros for der nede, sier han.

At det bare har blitt ti ligaminutter, i åpningskampen mot Inter i august, siden 20-millionersovergangen fra Odd i fjor sommer, tar han med knusende ro.

– Jeg visste at det kom til å bli sånn. Jeg forventet det, så jeg er ganske fornøyd.

Zekhnini forteller at han er ganske gira på å komme i gang med kamper, at kroppen og formen er fin og at han gleder seg til å spille foran Kjernen, men han håper på en retur til Fiorentina når utlånsavtalen går ut 30. juni.

– Planen er at jeg skal tilbake til oppkjøringen. Men vi får ta en vurdering på det når den perioden nærmer seg slutten. Vi får se hva som er best for meg, Fiorentina og Rosenborg.

Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye svarer følgende på spørsmål om avtalen åpner for forlengelse:

– Vi har god dialog med Fiorentina, som eier spilleren og som bestemmer når avtalen utløper. Men dialogen er god, og vi har diskutert forskjellige løsninger og eventualiteter, sier Bjørnebye.

– Dere hentet to spillere på siste dag av overgangsvinduet. Betyr det at dere ikke hadde helt kontroll, og endte opp med de to (Even Hovland og Zekhnini)?

– Nei, absolutt ikke. Vi jobber kontinuerlig med spillerlogistikk, uavhengig av overgangsvinduet, og det var litt tilfeldig at det skjedde på den siste dagen. Det er litt uvanlig at vi bruker å gjøre det, men det er ikke alltid vi kan styre alle prosesser – for markedet lever sitt eget liv. Det er flere aktører i markedet, det er konkurranse, det er ting som skal klaffe, så det ble sånn denne gangen, sier Bjørnebye.

Denne artikkelen handler om Rosenborg BK