Voldtektstiltalt Molde-spiller suspenderes ikke av klubben

Publisert: 29.03.18 12:51 Oppdatert: 29.03.18 13:17

Moldes eliteseriespiller som er tiltalt for sovevoldtekt, vil være aktuell for å spille kamper fremover. Klubben avventer domstolens behandling av saken.

Fredag sist uke omtalte VG at en Molde -spiller var tiltalt for sovevoldtekt på en kvinne. Etter tiltalen ble kjent sa Molde-direktør Øystein Neerland at klubben skulle vurdere situasjonen.

Det har Molde FK nå gjort, og til Romsdals Budstikke opplyser direktøren om at den aktuelle spillerens hverdag fortsetter som normalt:

– Som kjent har en av MFKs spillere nylig blitt tiltalt i en straffesak. MFK er i den forbindelse gjort kjent med at spilleren og fornærmede har ulike versjoner av hendelsesforløpet. Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre. MFK vil på denne bakgrunn avvente domstolens behandling av saken, før det vurderes om hendelsen skal få betydning for spillerens tilknytning til MFK. Spilleren vil møte på jobb og dermed også være aktuell for laget fremover, uttaler Neerland til lokalavisen.

Han opplyser til Romsdals Budstikke at han ikke vil kommentere saken nærmere. Spilleren erkjenner ikke straffskyld, ifølge hans advokat Øyvind Panzer Iversen.

Ifølge straffeloven er sovevoldekt «seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen».

Minstestraff for lovbruddet er tre års fengsel, og strafferammen går opp til ti års fengsel.

– Han er ikke tiltalt eller dømt. Derfor ser vi ingen grunn til at han ikke skal spille fotball, det er jobben hans. Vi vil gjøre en ny vurdering av dette dersom det skulle bli en sak ut av anmeldelsen, sa Ole Gunnar Solskjær, Molde-trener, til avisen i fjor da anmeldelsen ble kjent i fjor.

Molde møter Tromsø hjemme mandag. Klubben leder serien etter to kamper.