Hegerberg og Lyon avanserte til Champions League-semifinale

Publisert: 28.03.18 20:52 Oppdatert: 28.03.18 21:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-03-28T18:52:54Z

(Barcelona-Lyon 0–1, 1–3 sammenlagt) Ada Hegerberg (22) spilte hele kampen da Lyon sikret seg avansement i Champions League etter en omdiskutert scoring av spisskollega Eugenie Le Sommer (28).

Lyon vant 2–1 i den første kampen etter en scoring av Hegerberg, og i bortekampen var den norske stjernespissen nær ved å ordne en fortjent 1–0-ledelse da timen var spilt.

Det ville i så fall ha vært ny rekord for antall mål Champions League i samme sesong, men alene med keeper misset hun og står fortsatt med 14 scoringer i turneringen - det samme som tyske Celia Sasic fra 2014/15-sesongen.

Men hjemmelaget måtte gi etter for presset to minutter senere, og scoringen var av den kontroversielle sorten.

En corner havnet på hodet til Le Sommer, og headingen hennes var på vei inn i nettet da en Barcelona-spiller blokkerte med hodet og headet ballen opp i tverrliggeren før den ble klarert. Dommeren markerte for scoring - til store protester fra hjemmelagets spillere og supportere.

Etter scoringen klarte Barcelona å heve spillet, men ikke nok til at de fikk en scoring som ville skapt spenning i kampen.

Med 3–1 sammenlagt er Lyon klare for semifinalen i den prestisjetunge turneringen de har vunnet de to siste sesongene.

For øyeblikket ser det ut til at fire norske spillere er klare for semifinalespill. Maria Thorirsdottir, Maren Mjelde og resten av Chelsea-laget leder for øyeblikket 5–1 sammenlagt mot Montpellier, og Caroline Graham Hansen satt på benken i hele kampen da Wolfsburg spilte 1–1 borte mot Slavia Praha og vant 6–1 sammenlagt.

Frida Maanum spilte for svenske Linköping, som røk ut med 3–7 sammenlagt mot Manchester City etter å ha tapt 3–5 på hjemmebane i kveld.

VG oppdaterer saken.

Champions League, kvinner, kvartfinaler:

Barcelona (Spania) – Lyon (Frankrike) 0-1 (0-0), sammenlagt 1-3



Mål: 0-1 Eugenie Le Sommer (62).

Ada Hegerberg spilte hele kampen for Lyon.

Linköping (Sverige) – Manchester C. (England) 3-5 (0-4), sammenlagt 3-7

Mål: 0-1 Jane Ross (14), 0-2 Georgia Stanway (23), 0-3 Stanway (33), 0-4 Jennifer Beattie (42), 1-4 Marija Banusic (51), 2-4 Banusic (str. 60), 2-5 Isobel Christiansen (64), 3-5 Tove Almqvist (77).

Frida Maanum spilte hele kampen for Linköping.

Slavia Praha (Tsjekkia) – Wolfsburg (Tyskland) 1-1 (1-0), sammenlagt 1-6

Mål: 1-0 Petra Divisova (30), 1-1 Ewa Pajor (68).

Caroline Graham Hansen var ubenyttet reserve for Wolfsburg.

Senere kampstart: Chelsea (England) – Montpellier (Frankrike) 20.05 (2-0).

Denne artikkelen handler om Kvinnefotball

Ada Hegerberg