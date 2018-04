Vanvittige Ronaldo!

(Juventus - Real Madrid 0–3) Først satte han inn sitt raskeste Champions League-mål, deretter kom det vakreste - og nå er Cristiano Ronaldo (33) og Real Madrid på vei mot sin tredje strake finale.

En skummel situasjon så ut til å være avverget for Juventus da Real Madrid-back Dani Carvajal slo inn fra høyre etter en drøy time. Men Ronaldo hadde lurt seg inn på baksiden av forsvaret, og med et aldeles fantastisk brassespark banket han inn sin 119. Champions League-scoring bak en sjanseløs Gianluigi Buffon. Ifølge Viasat traff han ballen 2,4 meter over bakken, og selv Juventus-supporterne applauderte den vanvittige prestasjonen.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane ristet litt på hodet av beundring:

– Som fotballelsker så må man bare nyte målet, og vi er så heldige å ha en spiller som Cristiano Ronaldo hos oss. Jeg er overhodet ikke overrasket over at han har kommet så sterkt tilbake denne sesongen, han er aldri fornøyd, vil hele tiden ha mer, sier Zidane til Viasat.

Om ikke kvartfinalen allerede var avgjort, så var det ikke langt unna. Og minutter senere var det ingen spenning igjen foran returen i Madrid. Hjemmelagets Paulo Dybala ble utvist med sitt andre gule kort, og så løp Marcelo inn 0–3 etter et veggspill med Ronaldo.

Det tok bare to minutter og 47 sekunder før Cristiano Ronaldo satte kveldens standard: Med yttersiden av høyrebeinet styrte portugiseren inn sitt raskeste Champions League-mål. Innlegget fra Isco var på vei mot Karim Benzema, men Ronaldo dukket selvsagt opp i akkurat rette øyeblikk.

Nå er han oppe i utrolige 14 mål på ni kamper i denne sesongens Champions League, og han er den første spilleren som har scoret i ti kamper på rad, inkludert fjorårets finale.

Den tredje strake finalen nærmer seg, etter den knusende 0–3-seieren i Torino, Juventus’ første hjemmetap i turneringen siden 2013.

Real Madrid har gjenoppstått etter sin svake sesonginnledning, og mye handler om at Cristiano Ronaldo er tilbake etter at han også hadde en ganske begredelig ligahøst. På de 14 første ligakampene scoret han fire ganger, på de ni siste har han banket inn 18 mål.

** I 2018 har han 23 mål på 14 kamper.

** Totalt i en sesong som lenge så mislykket ut, er han oppe i 39 mål på 36 kamper.

Forsvarsmuren Juventus sviktet fullstendig da Real Madrid tok ledelsen. Den italienske stormakten var uten baklengs i 21 av sine 25 siste kamper, men møtene med Tottenham (4–3 sammenlagt) viste at laget er sårbart bakover mot tøff motstand.

Og veldig mye tøffere enn Real Madrid blir det ikke nå. «Juve»-forsvaret virket litt paralysert i begynnelsen, da Marcelo fikk dyttet gjennom en helt fri Isco på venstresiden og foran mål var det ingen som passet på tidenes beste målscorer i Champions League.

Juventus løftet seg og hadde sine muligheter, særlig da Paulo Dybala slo innlegget og hans argentinske landsmann Gonzalo Higuain hadde den største sjansen før pause. Real Madrid-keeper Keylor Navas reaksjonsreddet mesterlig.

Real Madrid var heller ikke ufarlige på 0–1, Toni Kroos traff tverrliggeren og Cristiano Ronaldo skjøt like utenfor før portugiserens brassespark drepte denne kvartfinalen.

Like før slutt viste han en menneskelig side da han bommet på helt åpent mål.

Men akkurat nå er han umenneskelig.

PS ! Cristiano Ronaldo og Ada Hegerberg er begge suverene toppscorere i Champions League denne sesongen. Begge med 14 mål.