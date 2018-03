DA OG NÅ: Arséne Wenger kom til Arsenal i 1996, og har kontrakt til sommeren 2019. Foto: Getty Images / Getty Images Europe

Vondt. Verre. Wenger.

kommentar

Publisert: 01.03.18 06:58

FOTBALL 2018-03-01

Johan Cruyff var favoritt til å bli Arsenals nye manager. Inn kom en lang, tynn fyr ingen hadde hørt om, en sta franskmann det ikke er mulig å bli kvitt . . .

Over 21 år etter gjør det vondt å se og høre Arsène Wenger .

Dette blir bare verre og verre. Blikket som strammer seg til etter enda et spørsmål om fremtiden hans, de bitre svarene, supporternes hets, oppgittheten over at noen i det hele tatt kan betvile at han er rett mann for Arsenal.

Og det er jo mulig å forstå ham.

Det er forståelig at en 68 år gammel mann som nesten en tredjedel av livet har hatt denne jobben, føler at han vet bedre enn alle andre i verden hvordan man utfører den. Det er forståelig at han er lei av å svare på disse spørsmålene, lei av det konstante maset.

Har man løftet Arsenal til himmels, til og med vært uovervinnelig over en hel sesong, vil man vel alltid være «le professeur» i eget hode.

Det er nok heller ikke tvil om at Arsène Wenger fremdeles har et av de skarpeste fotballhodene i England, men manageryrket handler jo om mye mer enn taktikktavlen. Noen ganger er det behov for et nytt fjes, nye stemmer, ny glød, nytt overskudd, nye motivasjonstaler, nye ideer. Noen ganger kan spillere og omgivelser miste troen og gå lei, selv av en genuint hyggelig mann som Arsène Wenger. Noen ganger er det nok.

«Arsène er enormt populær. Vi kan spørre ham om alt, og han svarer alltid på en ordentlig måte», var skussmålet fra Henry Winter høsten 2013. Telegraph-journalisten gjorde det klart at det bare var et tidsspørsmål før Wenger fornyet kontrakten. Han fikk rett.

«Utspilt. Utklasset. Utdatert. Tiden bør være ute for Arsène Wenger», skrev samme mann, nå i The Times, etter 0-3-tapet for Crystal Palace i april i fjor. Han fikk ikke rett.

Wenger skrev isteden en ny toårskontrakt, bare for å oppleve at presset tiltar og den litt uverdige jakten på ham intensiveres. Han vil så gjerne vise at han fortsatt kan løfte sitt Arsenal, han som var en slags 90-tallets Pep Guardiola. Wenger kom som en nyskapende mann i 40-årene som endret tankegangen i engelsk fotball, hyllet for sin profesjonalitet, sitt fokus på kosthold, sitt alkoholoppgjør og sine forskningsbaserte treningsmetoder.

Han forandret et kjedelig, erkebritisk lag til en fryktet, fartsfylt, fransk variant, toppet med at han fikk fart på den geniale Dennis Bergkamp. «Vi kjøper ikke superstjerner, vi lager dem», meldte han stolt. «Arsenal kjærtegner fotballen slik jeg alltid har hatt lyst til å kjærtegne Marilyn Monroe», fleipet den alltid like munnrappe managerlegenden Brian Clough.

Men så ble det brått slutt på kosen. Det siste av tre ligagull kom i den ubeseirede eventyrsesongen i 03/04. Byggingen av fantastiske Emirates kostet, i mange år ble det brukt forholdsvis lite på spillerkjøp og Arsenal er blitt hengende etter. Femteplassen i fjor var en bunn-notering etter 20 strake år blant de fire beste. Mye tyder på at det blir enda et tabellhakk ned denne gangen.

Nøyaktig 21 år og fem måneder etter sin første dag på jobb, leder Wenger sitt Arsenal ut i hengekampen hjemme mot Manchester City. Det er ti poeng opp til en plass i Champions League, der Wengers lag var med hvert eneste år i dette århundret, frem til denne sesongen.

«Champions League er vårt trofé», meldte manageren for noen år siden, til eiernes økonomiske glede og seierssultne supporteres irritasjon. Nå ser det «trofeet» ut til å glippe for andre gang på rad.

Wenger sto med en pokal over hodet i mai i fjor , den syvende i FA-cupen. Burde han latt det bli med det, og vandret ut som den vinneren han er? Det er lett å svare «ja» på det spørsmålet.

Eller kanskje har managerveteranen enda mer å komme med? Kan han dra Arsenal til seier i Europa League, den andre veien inn i Champions League? For Arsène Wengers skyld hadde ingenting vært finere.

Og da kan han vel trekke seg tilbake.