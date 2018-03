Målscorer King fortviler etter at seieren glapp på overtid: - Veldig skuffet

Publisert: 03.03.18 20:16

(Leicester - Bournemouth 1–1) Joshua King (26) lå an til å bli matchvinner med et iskaldt straffespark i 1.omgang, men syv minutter på overtid utlignet Riyad Mahrez (27) på et frispark.

For det ble dramatisk på tampen av Premier League -oppgjøret på King Power Stadium. Bournemouth var på vei til sin fjerde borteseier i ligaen for sesongen da Leicester fikk frispark på 25 meters hold. Inne i syvende overtidsminutt skrudde Mahrez ballen rundt muren og forbi Bournemouth-keeper Asmir Begovic.

– Jeg er veldig skuffet. Det å slippe inn en scoring i sluttsekundene er aldri en god følelse, og vi drar herfra veldig skuffet, oppsummerte King lavmælt overfor BBC Solent Sport.

– Alle vet hva Mahrez er i stand til, og jeg var litt bekymret da han skulle ta frisparket. Han burde ikke få score fra det holdet, og det sureste er at vi hadde forsvart oss så godt så lenge, la King til.

26-åringen hadde for øvrig blitt byttet ut ett minutt på overtid, og var vitne til nedturen fra benken.

Den norske landslagsspissen scoret sitt fjerde ligamål for sesongen etter at han ble felt av Marc Albrighton da ti minutter gjensto av første omgang. Han tok selv straffesparket, men ble flere ganger forstyrret av Leicester-spillerne og særlig keeper Kasper Schmeichel som var helt borte hos King og mente at han hadde lagt ballen foran straffemerket.

Dommeren lot det passere, og fikk Leicester-spillerne unna mens King ventet. Da 26-åringen endelig fikk skyte var rolig som skjæra på tunet, og sendte Schmeichel én vei og ballen den andre. Det var hans fjerde Premier League-mål for sesongen.

– Jeg fokuserte bare på hvor jeg skulle sette ballen. Schmeichel og noen av de andre gutta prøvde å sette meg ut, men jeg holdt meg fokusert og satte den i nettet.

Den forrige scoringen kom for nøyaktig én måned siden, da han fant nettmaskene mot Stoke .

Ifølge statistikkleverandøren Opta ble det en milepæl nådd for The Cherries. Kings scoring betyr at de nå for første gang har scoret i ti Premier League-kamper på rad.

Bournemouth ligger på 11. plass med 33 poeng, og har for øyeblikket seks poeng ned til lagene under nedrykksstreken. Det er fire poeng opp til Leicester på åttendeplass.

– Vi har ni kamper igjen, og kan forhåpentligvis ende høyere på tabellen enn forrige sesong, sier King som bidro sterkt til at laget endte på niendeplass sist sesong da han scoret 16 mål etter en fantastisk vårsesong.

PS! King og lagkameratene har Tottenham (hjemme), WBA (hjemme), Watford (borte) og Crystal Palace (hjemme) i sine fire neste kamper.

Premier League:

Burnley – Everton 2-1 (0-1)

Mål: 0-1 Cenk Tosun (20), 1-1 Ashley Barnes (56), 2-1 Chris Wood (80).

20.802 tilskuere.

Rødt kort: Ashley Williams (86), Everton.

Leicester – Bournemouth 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Joshua King (str. 35), 1-1 Riyad Mahrez (90).

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

Southampton – Stoke 0-0

30.335 tilskuere.

Swansea – West Ham 4-1 (2-0)

Mål: 1-0 Sung-Yueng Ki (8), 2-0 Mike van der Hoorn (32), 3-0 Andy King (48), 4-0 Jordan Ayew (str. 63), 4-1 Michail Antonio (79).

20.829 tilskuere.

Tottenham – Huddersfield 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Heung-Min Son (27), 2-0 Son (54).

68.311 tilskuere.

Watford – West Bromwich 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Troy Deeney (77).

20.022 tilskuere.

Liverpool – Newcastle 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Mohamed Salah (40), 2-0 Sadio Mané (55).

53.287 tilskuere.