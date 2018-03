NYE TIDER: Magnus Powell og Aboulaye Seck da Powell ble presentert som Sandefjord-trener i januar. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Magnus Powell forbauser konkurrentene med forbud-liste

MARBELLA (VG) Sandefjord-trener Magnus Powell (43) mener det er en selvfølge med strikte kostholdsregler, men i andre klubber stusser de over Sandefjords «nei-mat» og «nei-drikke».

Ikke juice. Ikke brus. Ikke pommes frites. Ikke dessert. Magnus Powell er kompromissløs når det gjelder spillernes mat- og drikkevaner. Under treningsleiren i Marbella nå nylig var det heller ikke innafor å nyt et glass lettbrus med isbiter under palmene.

– Det er ikke noe nytt, bare vanlig sunn fornuft. Vi drikker vann og spiser salat. Ikke drikker vi juice, og dessert holder vi oss unna. Jeg ville at vi skulle bruke de 12 dagene på riktig måte, forteller Powell til VG.

– Heller ikke lettbrus?

– Nei, bare vann.

– Dette høres litt kjedelig ut?

– Dette er proffspillere. Jeg mener at det er sånn man skal leve. For meg er ikke dette noen stor greie, sier 43-åringen med en spillerkarriere i blant annet Lyn og Lillestrøm.

Powell har vært trener i Levanger de to siste sesongen, og ble presentert som Lars Bohinens etterfølger i Sandefjord i januar. Svensken har tatt grep umiddelbart.

– Er disse forbudene bare noe som gjaldt på treningsleiren?

– Nei, vi tilbyr ikke noen annet enn melk og vann hjemme i Sandefjord.

– Hva når spillerne er hjemme hos seg selv?

– Det kan jeg ikke jeg styre. Jeg håper de får gode vaner, og jeg blir skuffet om de ikke får det. Dette er profesjonelle spillere.

Både i Bodø/Glimt og i Ranheim stusser man over den strenge «nei-listen» for mat- og drikkevarer.

– Jeg blir ikke sjokkert når jeg hører at det kommer derfra, men det får være deres grep, så får vi se om de kan ta poeng på det. Svein Maalen (Ranheim-trener) har sagt at det viktigste for oss er å bygge samhold og kameratskap her nede, sier Ranheims Kristoffer Løkberg.

– Å ta bort colaboksen som enkelte tar frem på kveldstid, det har ikke jeg særlig troen på.

– Er det fanatisk?

– Folk får gjøre som dem vil. Men filosofi er at det er det du gjør på treningsfeltet som avgjør hvor god du blir i fotball.

Bodø/Glimts nye spiss Endre Kupen har tidligere uttalt at det må være lov for fotballspillere å ta seg en tur på byen , og han har ikke endret mening.

– Det er helt sant. Du må selv kjenne på kroppen hva du tåler og ikke tåler, og så må du ta det deretter, sier han når VG møter ham og spisskollega/rival Kristian Fardal Opseth på hotellet i Estepona utenfor Marbella.

– Det viktigste er at man finner sin egen vei. Vi er alle forskjellige. Jeg er avhengig av å spise mest mulig rett for å være i form, andre kan kaste innpå litt mer og fortsatt være i kanonform, sier Fardal Opseth.

– Kan strenge regel virke hemmende for noen?

– Jeg tror det, sier fjorårets toppscorer i 1. divisjon.

– Jeg tror ikke det hadde passet i Glimt, for å si det sånn, supplerer Kupen.