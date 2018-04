BLE TREMÅLSCORER: Sophie Román Haug ble tremålsscorer mot Røa lørdag. Her jubler hun sammen med Guro Reiten etter seieren mot Vålerenga i serieåpningen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Tidligere storscorer hjelper LSK å finne målet

Publisert: 15.04.18 08:54

(Røa-LSK Kvinner 2–5) Hege Riise gir den gamle storscoreren Geir Frigård (47) mye av æren for at Lillestrøm har sin beste serieåpning siden Toppserien ble etablert i 1996.

Etter seieren mot Røa lørdag har Lillestrøm full pott med ni poeng og 16–2 i målforskjell.

– Vi har et godt samarbeid med kretsen hvor Geir Frigård er spillerutvikler. Han er innom oss én gang i uken og kjører avslutningstreninger for alle våre offensive spillere. Det har vært gull verdt for oss. Å jobbe med Geir på den måten har gitt oss et løft, sier Hege Riise.

Sophie Román Haug har plukket opp en god del av den gamle storscoreren. Mot Røa scoret hun tre mål i 2., 23. og 90. minutt. To andre offensive spillere sto bak de to andre: Synne Skinnes Hansen og Emilie Haavi.

– Vi kommer til å score mye mål i år, men 16 scoringer på tre kamper er nesten litt i overkant av hva vi har turt å tro på. Men vi ser spreke og skarpe ut og har et høyere nivå enn det vi har klart å ha før, konstaterer LSK-treneren.

Bare fire på trening

Det har ikke sett like bra ut på treningene. I halvannen uke har bare fire spillere vært tilgjengelig. Resten - 11 jenter - har vært på landslagsoppdrag: Fem på A-landslaget, to på U 23, to på U 19 og to for Finland.

– Det er ikke så mye «futt» i jentene når de kommer fra landslagssamling og ikke blir det så mye tid til å gjøre forberedelser med hele laget. Derfor er jeg glad for at vi vinner igjen.

Hege Riise mener LSK var gode de første 45. I 2. omgang kom Røa bedre med, og to kjappe mål fra Svava Ros Gudmundsdottir i 47. og 52. minutt skapte spenning i kampen. Så fikk Emilie Haavi roet nervene med sitt 4–2-mål i 83. minutt før Haug satte punktum med 5–2 på overtid.

– Skaper mye

- Vi skaper mye, løper mye, har tempo og scorer fine mål. Nå er det bare å nullstille og starte på nytt, sier Hege Riise.

De andre kampene i Toppserien lørdag endte slik:

Klepp-Lyn 3–2

Stabæk-Arna-Bjørnar 2–2

Søndagens kamper:

Sandviken-Trondheims-Ørn, Grand Bodø-Avaldsnes, Vålerenga-Kolbotn.

