Kane og Alli scoret - med landslagssjefen på plass

(Tottenham - Watford 2–0) Med landslagssjefen på tribunen, passet det godt for både England og Tottenham at Dele Alli (22) og Harry Kane (24) scoret mål på Wembley.

– Vi kunne spilt bedre og flyttet ballen raskere. Vi er heldige som leder 1–0 etter 1. omgang, men i 2. omgang er det bedre. Alt i alt en grei seier, sa Kane i et intervju vist på TV 2.

Etter semifinaletapet mot Manchester United i FA Cupen, var det «kun» fire ligakamper som gjensto av Tottenhams sesong. Og noen i Nord-London begynte å bli bekymret for om de det skuffende resultatet mot United skulle prege fortsettelsen.

Fakta Tabellen - topp seks. 1. Manchester City 35 kamper, 93 poeng, 76 plussmål. 2. Manchester United 35 kamper, 77 poeng, 40 plussmål. 3. Liverpool 36 kamper, 72 poeng, 43 plussmål. 4. Tottenham 35 kamper, 71 poeng, 37 plussmål. 5. Chelsea 35 kamper, 66 poeng, 26 plussmål. 6. Arsenal 35 kamper, 57 poeng, 19 plussmål.

De trengte ikke bekymre seg. Ved god hjelp av duoen Kieran Trippier og Christian Eriksen, pluss en slett opptreden av den greske keeperen Orestis Karnezis, sendte Dele Alli Spurs i føringen allerede etter 16 minutter. Det var den målfarlige midtbanespillerens åttende ligamål, og den fjerde scoringen på de fem siste kampene i alle turneringer.

Det er godt nytt for Englands landslagssjef, Gareth Southgate, som var på Wembley mandag kveld. Alli regnes som et viktig våpen, hvis England skal gjøre det bra i sommerens VM.

– Vi trenger alle for å spille bra. Selv på dager da vi ikke er så gode, må vi finne en måte å vinne på, sa Kane.

Harry Kane er minst like viktig, og det ble litt ro i Tottenham-leiren da toppscoreren satte inn 2–0 tre minutter etter pause. Det så ut som sjansen var misbrukt, da Kane falt på innlegget fra Heung-Min Son, men ballen havnet hos Kieran Trippier, og da hans innlegg havnet innenfor 16-meteren, hadde Kane reist seg.

Ballen lå i mål et tidel senere. 2–0 Tottenham.

Det var Kanes ligascoring nummer 27 denne sesongen, fire bak ligaens toppscorer Mo Salah. Men Kane har vist, senest forrige sesong, at ingen ting er umulig i fotball. Da scoret Kane åtte mål på de tre siste ligakampene - og ble toppscorer.

Fakta Gjenstående kamper i duellen om de to plassene i Champions League: Liverpool 36 kamper, 72 poeng: Chelsea (borte) og Brighton (hjemme). Tottenham 35 kamper, 71 poeng: WBA (borte), Newcastle (hjemme) og Leicester (hjemme). Chelsea 35 kamper, 66 poeng: Liverpool (hjemme), Huddersfield (hjemme) og Newcastle (borte).

– Jeg vil alltid forsøke å forbedre meg hver sesong. I fjor stoppet jeg på 29 seriemål, så å nå 30-grensen hadde vært fint, fortsatte Kane.

Uansett - scoringen hans mot Watford sendte Tottenham opp i 71 poeng, med tre kamper igjen å spille. Bak Manchester City og Manchester United, er det Tottenham som i teorien ligger best an, selv om Liverpool er et poeng foran. Liverpool har kun to kamper igjen, en av dem er mot Chelsea. Og Chelsea er nødt til å slå Liverpool på Stamford Bridge for å ha en liten mulighet til å kapre den siste, engelske plassen i neste sesongs Champions League.

– Vi må ikke se for mye bakover. Vi må fortsatt avslutte sterkt, sa Kane før han gikk i garderoben.

Watford har nærmest «lagt av» etter at de tidlig sikret plassen i Premier League . På de siste sju kampene er det kun blitt to poeng og tre scoringer.

