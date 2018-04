Brøndby snudde nok en toppkamp – snøt Wikheim for heltestatus

Publisert: 19.04.18 21:57 Oppdatert: 19.04.18 22:08

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-19T19:57:57Z

(FC Midtjylland – Brøndby 2–3) Gustav Wikheim så ut til å skyte sitt FC Midtjylland nærmere dansk seriegull i toppkampen. Men så våknet Brøndby på tampen – for annen kamp på rad.

De gule og blå fra utenfor København snudde nemlig 0–1 til 2–1 i derbyet mot Ståle Solbakken og FC København med en overtidsscoring på frispark sist søndag – og mot nok en nordmann i dansk fotball, Gustav Wikheim i FC Midtjylland , gjentok historien seg torsdag kveld.

Den halvt brasilianske gutten fra Hokksund hadde scoret to ganger på tre minutter etter et drøyt kvarter: Først et kjapt skudd i korthjørnet, som Brøndby -keeper Frederik Rønnow (trolig i Danmarks VM-tropp) vil sove dårlig for. Så en enkel «tap-in» på Mikkel Duelunds innlegg.

– Fin sesong

Brøndby reduserte til 1–2 og presset på i Herning, men Midtjylland og spesielt Wikheim var stadig farlig på kontringer.

– Han har hatt en fin sesong. Det går litt i bølger, men er uortodoks, beskriver FCK-manager Solbakken til VG om Wikheim etter dagens to fulltreffere.

Det skulle likevel ikke bare handle om Wikheim til slutt. For gjestene fikk utteling da ti minutter gjensto; Kamil Wilczek headet inn utligningen, og bare fire minutter senere banket Anthony Jung inn seiersmålet fra returrommet etter et korridorfrispark i forkant.

Lagene har fulgt hverandre tett hele sesongen og sto begge med 60 poeng (best) etter grunnspillet. Nå leder Brøndby med tre poeng når seks kamper gjenstår i sluttspillet, der de seks beste lagene fra grunnspillet møtes to ganger.

FC København inngår naturligvis også i mesterskapssluttspillet og ligger som nummer fire, fire poeng bak Nordsjælland, som de nylig slo. Likevel risikerer Ståle Solbakkens klubb å havne utenfor topp tre for første gang siden 1999/2000-sesongen.